Nádejný vajda z Luníka IX včera na Markíze exceloval!!!

Excelentný, podľa R. Fica, lekár R. Raši sa včera na Markíze predviedol aj ako excelentný táraj. Že všetci

diskutujúci z podivuhodného Hlasu prišli do štúdii televízii s rovnakými papierikmi a vyzbrojený poctivým tréningovým výcvikom v najlepšom mediálnom stredisku, ktoré by im mohol teraz sa v hrobe obracajúci Goobels, len závidieť. Na priamu otázku svojho politického protivníka ministra Nagy, že ako lekár sa akým spôsobom zúčastnil pomoci pri testovaní svojich spoluobčanov, pán Raši sa v tomto momente začal tváriť, že je nakazený Koronou nebývalých rozmerov, že okrem stratenia chuti a čuchu, stratil aj sluch. Všetci vieme, že ak niekde zavíta cirkus, tak návštevníkov láka najmä tým, že má v programe vrcholne cirkusové číslo, ktoré je lepšie, ako v iných cirkusoch. Jedno z takých vrcholných cirkusových čísel nám včera na Markíze predviedol verný žiak P. Pašku, o ktorom bolo známe, že sa nijako nezúčastňoval rabovania v zdravotníctve, ba naopak sám po nociach nosil do nemocníc chýbajúci toaletný papier a kto vie, či mu v tom horlivo nepomáhal aj pán Raši, dnes sa tváriaci, ako keby o nijakom rozkrádaní nevedel. Pán Raši vie však niečo celkom iné. Naučene trepe o všetkom možnom. Len aby čo najviac poškodil testovaniu, tak vytiahol argument, že vláda kúpila predražené testy, lebo oni ( SMER) kupovali všetko lacno. Ak sa ho moderátor a jeho politický oponent pýtajú nech menuje ním spomínané krajiny, ktoré mali kupovať lacnejšie ako Slovensko, v tom momente si nevie spomenúť, že ktoré krajiny, potom sa šibalský opraví, že nie krajiny ale firmy, ale ani tie nevie menovať a ani nevie v akej cene kupovali. Pri tomto jeho cirkusovom vrcholnom čísle, sa aj Goobels prestane v hrobe obracať a rovno ho z hrobu vyhodí. Vtedy pána Rašiho napadne a víťazoslávne povie, že keď teraz o tom nevie nič, názvy firiem a ceny vie dodať.

Zrejme si spomenul na svojich vietnamských priateľov, na ktorých pomoc sa môže spoliehať. Pán Raši vie o Vietname určite viac, ako dosť!