R. Fico ako Archimedes – Nerušte moje kruhy! – mojich ľudí!

Ako grécky staroveký učenec Archimedes, ktorý bránil v piesku nakreslené kruhy pred rímskym vojakom, vyzeral R. Fico a R. Kaliňák, keď bránili svojho T. Gašpara, ktorého zatkla polícia.

Archimedes bol múdry človek, mnohé jeho objavy sa učíme dodnes ako, teleso ponorené do vody..., aj vtedy, keď ho zabil rímsky vojak, ktorému hovoril, aby nerušil jeho kruhy, tiež niečo kreslil do piesku. R. Fico a R. Kaliňák sa včera taktiež stavali do pozície, ako keby boli sami vytvorili niečo svetoborné. T. Gašpar bol v ich očiach prototyp seriózneho človeka i policajta, zrejme ho sami mali možnosť aj vyskúšať. Dobre vedia, že so svojim sociálnym štátom, ktorý vytvorili Slovákom, žiadnu dieru do sveta neurobili, tak sa aj teraz snažia mútiť vodu. V ich sociálnom štáte však raketovým tempom pribúdali chudobní ľudia, ktorí keď sa dostali do zúfalej životnej situácie sa s prosbou obrátili na štát, tak namiesto pomoci dostali skôr po prstoch, z úradov ich vypoklonkovali, z nemocníc ich chorých vyhodili, aby neobťažovali, v lepšom prípade sa im ušla riadne ohlodaná kosť, alebo pár drobných do vrecka. Tisíce ľudí odkázaných na pomoc tohto ospevovaného štátu, sa pomoci nikdy nedočkali a nebyť obetavosti príbuzných, alebo dobrých ľudí by zomreli ako mnohí iní, opustení, nemajúci na jedlo a drahé lieky. Sociálny štát sa nemôže nikdy hodnotiť podľa ľúbivých rečí politikov, ale podľa toho, ako sa vie postarať o najbiednejších. Žiaľ v tomto, Ficov štát katastrofálne zlyhal. Zlyhal predovšetkým aj preto, že vytvoril „nášho človeka“, ktorý bol krytý políciou, súdmi, prokuratúrou a taký mohol robiť, čo chcel. Mohol kradnúť, rozkrádať, hýriť, mať frajerky, k dispozícii viac páratiek, ako zubov, mal plné vrecká peňazí, ktoré štátu na všetko chýbali. Naši ľudia od radosti nad takým sociálnym štátom tancovali, výskali a vysmievali sa nám z prepychových palácov.

Včerajšia Ficova tlačovka a Kaliňákove blúznenie v TA3 nebolo o pokore, ale skôr odkazom pre tých, ktorí sú v opatere NAKA, aby vydržali a teraz ich nenatierali, neskôr im pomôžu.

Žiaľ klamú do poslednej chvíle!