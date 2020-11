Veľký smútok na Súmračnej , ešte väčší na Luníku IX.!!!

Smútok, porovnateľný s kolektívnym smútkom v Severnej Kórei, zavládol tento týždeň v centrále SMER na Súmračnej ulici v Bratislave, ale aj na košickom sídlisku Luník IX., kde sú všetky predpoklady na to, aby tam sídlil aj HLAS.

Na deviatke o to väčší, že voliči popredného predstaviteľa HLASU a excelentného lekára pána Rašiho márne čakali na svoj idol, že ich v rámci pomoci blížnym otestuje. Ale čoby !! Ten ostal verný svojim zvyklostiam, ktorým sa roky naučil v SMERE, že sa na svojich voličov po voľbách jednoducho vykašle. Darmo vláda vyzývala všetkých, aby pomohli pri testovaní obyvateľov, pán Raši sa radšej vypytoval svojho zrkadla, kto je najsociálnejší, či on, Pelle, alebo Saková, nebodaj Fico. Oni nie sú zradcovia svojich ideálov, s ktorými vstupovali do politiky, oni svoje charaktery na nejakom podivuhodnom testovaní nepokrivia. Doteraz Ficovi nohsledi, terajší Pelleho zadkolezi najlepšie vedia, komu prisahali, oni nie sú žiadne béčka, oni nebudú nikomu robiť sluhov. To sú skôr oni preurčení na to, aby im niekto chodil okolo zadkov. Najmä potom, ako im pomohla svojimi vyhláseniami rozohrať hru s testovaním pani prezidentka, sa sociálne duo dostalo do extázy a robilo všetko preto, aby sa testovanie nepodarilo a oni mohli v pondelok začať útok na Matoviča. Slovenské média, ktoré sú vďačné za každú jednu korunu, ktorá im pristane vo vreckách im v rozpútavaní, ako sa testovanie nedá uskutočniť, horlivo pomáhali. Už bol pripravený krvavý kúpeľ pre Matoviča a jeho vládu o tom, ako a kto všetko zlyhal a akoby už táto neschopná vláda mala skončiť. Všetci títo horlivci však zabudli, že sa aj náš národ vie niekedy zomknúť a nemusí byť, že za niekoho, ale predovšetkým si ľudia chceli chrániť seba a svoje rodiny, čo by malo byť pre radosť a nie hanenie.

Aj testovanie by nás malo prebudiť a ukázať, že Slovensko je naša krajina a my sme tu doma!!