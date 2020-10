Kráľ kšeftárov Fico, teraz bojovník proti kšeftom??

Ako dobrá komédia vyzeralo včerajšie video komedianta R. Fica o kšeftoch s testami. Tento smutný klaun sa akoby vysmieval súčasným mocným,

že sa musia ešte veľa učiť kšeftovať, aby dosiahli úroveň na akú sa dostal on pri spravovaní krajiny. Tak nezarobíte na zlaté tehly! - ale takto si dáte do svojich trezorov, ak nejaké máte, akurát len tehly z búračky a šibalský sa usmial. Šermoval s napísanými papiermi, ako mušketier s kordom, aby demonštroval svoje pohŕdanie nad slabými vládnymi kšeftármi. To my, keď sme boli vo vláde, tak sme sa kšeftom venovali s plnou vážnosťou, výsledky našej práce si môžete, ak vám dovolíme, pozrieť na naše majetky skryté nie len doma, ale aj vo svete. Na tento účel sme vychovali celé stádo bielych koní i kobýl, opičky, ktoré na naše pokyny skákali, ako sme si želali. Môžete sa vy pochváliť s nejakými koňmi, či opičkami, alebo môže Pavlínka konkurovať mojej Svetlanke, buráca a vysmieva sa vo videu ďalej. Šermoval hore dole s papiermi a a by urobil zadosťučinenie aj svojmu sociálnemu cíteniu tak nebadane ukáže dôchodkyniam aj svoje hodinky v cene bytu a pohladká svoj briliantový telefón.

Teraz, keď odhalil vládne kšefty s testami, môže rozbaliť pár kopiek alobalu a vycestovať so svojimi kumpánmi do Južnej Kórei a nakúpiť milióny testov za 2,90 €/ks, ponúkať ich vládam po celom svete, vykšeftovať stámilióny a ukázať Matovičovej vláde, že sú lepší kšeftári.

Alebo je za celou komédiou, len strach z toho, že už počuť klopkanie kolies z Božích mlynov?