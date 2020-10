J. Blanár: Koronu by sme porazili lockdownom, firmy, občanov odškodnili!

Hurá, hurá, hurá!!! By sa určite rozliehalo v dolinách, rovinách nášho malebného Slovenska, keby sa bol udržal SMER-SD pri moci.

Všetci by sme mohli celé týždne vylihovať doma, skrývať sa bezpečne pred Koronou vo svojich domovoch. Všetku starosť z pandémie by si na svoje plecia vzal silný sociálny štát, ktorý roky poctivo budoval SMER-SD so svojimi kumpánmi. Každý deň by sme len vyšli pre svoje bydliská, pozbierali pečené holuby a znova do karantény. Podľa pána Blanára štát by nás za všetko štedro odškodnil. Až do takého blúznenia sa dostal tento budovateľ sociálneho štátu a nevedno, či to bolo z Korony, alebo z toho, že sa mnohí z ich kumpánov rozhodli o zákutiach budovania sociálneho štátu rozprávať. Že sa tento pán nehanbí rozprávať o odškodnení! Treba sa len opýtať o smerackom odškodnení a sľuboch najmä tých, ktorí verili, že ich štát odškodní, keď prišli o svoje peniaze v BMG-invest. Žiaľ mnohí sa žiadneho odškodnenia nedožili a tí, čo žijú ešte stále čakajú. Svoje o prázdnych sľuboch vieme aj my, ktorí sa vozíme zrejme po najdrahšej nedokončenej diaľnici sveta, roky sme posielali miliardy do zdravotnej poisťovne, ktoré slúžili nie na zvyšovanie komfortu v nemocniciach, ale slúžili úzkej skupine ľudí s patentovaným názvom „Náš človek“ na ich blahobytný život, kým my sme museli nosiť do nemocnice toaletný papier.

Títo darebáci pod kuratelou SMERU, SNS a Mostu sa nám roky vysmievali do tváre, dnes však vidíme, že Božie mlyny melú pomaly, ale isto!

Aj vám páni!!!