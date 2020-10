Pelle múdry, ako Šalamúnove vajce!

Biblická postava Šalamúna bola preslávená múdrosťou, ktorou vynášal spravodlivé rozsudky. Slovenský Šalamún,

ktorého máme najnovšie v osobe Pelleho sa prezentuje nie len ako excelentný vyorávač zemiakov, ale aj ako excelentný politik, ktorý svoju múdrosť zabudol využívať vtedy, keď sa pregrciaval v rôznych funkciách, ktoré mal za to, že sa vedel obšmietať okolo smeráckych zadkov. Aj pre neho bola Monika Jankovská najlepšia štátna tajomníčka v histórii Slovenska, podobne ako Kováčik najlepší špeciálny prokurátor, voľne pobehujúci s tisícami EUR vo vrecku. Včera Šalamún na Jojke trepal, ako je teraz zvyknutý o sto šesť, ako keby nebol nikdy spojený so SMEROM, o ktorom každý hovorí, že bol budovateľ nie sociálneho, ale korupčného a mafiánskeho štátu. Možno, že len jamôčky na lícach mu nedovolia spomenúť, že 13. dôchodky mali byť už dávno a nič nebránilo ani jemu, ani Ficovi za dlhých 10 rokov pridať dôchodcom aj tisíc eurový dôchodok, či z našich detí si robiť posmech s pridávaním pár centíkov a obedmi zadarmo, ktoré treba zaplatiť. Tento pán Šalamún vie dnes všetko o Korone, vie predvídať, ako sa pandémia bude vyvíjať, kde všade budú nakazení a čo všetko majú zdravotníci robiť. Samozrejme, že sa zabudne pochváliť, že aj on bol minister zdravotníctva, že dlhé roky zdravotníctvo patrilo pod kuratelou SMERU, ktoré slúžilo len ako rabovanie a cynické rozkrádanie zdravia občanov a stav, ktorý panuje zásluhou SMERU-SD v zdravotníctve, mal za následok fakt, že 10 tisíce sestier a tisíce lekárov, keď videli kto v ňom a ako vládne, radšej zutekali preč. Dnes je tento človek schopný stav, ktorý spôsobili, kritizovať a prihrievať si svoj tanier polievočky. Chválenie sa úspechom minulých komunálnych voľbách, počtom starostov a primátorov jasne ukazuje, že mnohí z týchto darebákov sú neschopní, najviac im ide to, čo bolo vlastné ich straníckym lídrom a to sú percentá zo štátnych zákaziek. Keď majú sami niečo vytvoriť, tak len naťahujú ruky a čakajú aj na to, že im niekto povie, koľko stoličiek majú pripraviť pre plošné testovanie obyvateľov. Že je to pravda svedčia medializované prípady starostov a primátorov za stranu SMER-SD, ktorí sa preslávili napríklad lavičkami za státisíce, či organizovaním osláv MDŽ.

Pelle so svojou folklórnou skupinou spolu s Ficom čakajú za bukom a mädlia si ruky, keď vznikne v tejto pandemickej dobe nejaký vládny problém, najmä taký, za ktorý nikto nemôže a ten využijú na to, aby sa pomstili ľuďom, ktorí ich nevolili a najmä ich úhlavnému nepriateľovi Matovičovi, ktorý to schytá najmä za to, že začína aj v tejto ťažkej dobe pomaly čistiť Augiášov chliev s názvom Slovensko!