Markíza, TA3, JOJ, RTVS, Plus 1 deň, ... sú noví budovatelia Ficovho sociálneho štátu?

Tak krásne sa na Slovensku žilo! Každý deň média prinášali nové a nové kauzy, nové rozkrádania našich peňazí, nebola žiadna Korona,

nikto sa nezaoberal prečo v nemocniciach a aj doma pre nedostatočnú zdravotnú starostlivosť zomierali ľudia a nie raz aj preto, že nemali dostatok peňazí na lieky, ktoré boli predražené, ako skoro všetko. Média veselo vysielali miliónové primitívne štátne reklamy na čerpanie eurofondov, napriek tomu, že každý vedel, ako to v skutočnosti funguje. „Naši ľudia“, ktorí si mastili vrecká eurofondmi, zveľaďovali svoje majetky to robili v prajnej atmosfére, nemuseli sa ničoho báť, boli krytí súdnou mocou, políciou a tí velebili budovanie Ficovho sociálneho štátu. A čo ostatní? Tí boli popoťahovaní políciou aj pre 5 EUR, alebo štát sa na nich vyvršoval za pár centové stužky na kytice. Baníci rúbali uhlie o stošesť za pár šušní, mnohí z nich zhoreli pod zemou za živa, za tú banícku drinu ich bezcitne olúpili, a aby im peniaze nezhoreli, tak ich zabalili do alobalu a odniesli ešte k väčším zlodejom. Tak, ako tu bolo zvykom, všetky tie ukradnuté milióny zmizli pod kobercom. Zrazu sa slovenský sociálny Klondike začína zastavovať, tak všetci bijú na poplach, čo bude s našimi nakradnutými miliónmi, nepozatvárajú nás? Do televízii zrazu prestali prúdiť milióny z vlády aj ministerstiev za nezmyselné reklamy, tak pomazané mediálne hlavy vyberú z osvedčeného SMERU frajera, či frajerku, odvlečú ho/či ju ku kováčovi, dobre ho zaplatia, aby ten mu ukul ešte krajší sociálny hlas. Kozu a kozliatka nahradia Sakovou, Rašim, Erikom, Blanárom a ďalšími, sociálny príbeh o kozliatkach sa môže začať.

Pre mediálne pomazané hlavy sú kozliatka atraktívnejšie ako Farma, Uhorčík, Milujem Slovensko atď. a útok sa môže začať. Hŕŕ na Matoviča!!