Zachráni Slovensko i svet nakoniec nádejný vajda z Luníka IX.??

R. Raši, ktorý svojim hlasom pripomína SMER-SD sa čoraz viac pasuje do pozície múdreho politika a zdá sa, že ešte doteraz nestrávil svoj megaúspech na najznámejšom sídlisku v celej EÚ, košickom Luníku IX..

Je vidieť, že aj tam sa nájdu šikovní a múdri ľudia od ktorých môže pán Raši čerpať svoje rozumy. Preto všetci netrpezlivo čakáme na chvíľu, keď sa pán Raši na niektorej zo svojich nespočetných tlačoviek objaví s husľami a červenej sukni, aby sa tak zavďačil svojmu veľkému politickému vzoru R. Ficovi, ktorý sa takým spôsobom niekedy vyjadril o Rómoch. Husle a červená sukňa ho zaiste oprávňujú k tomu, aby mohol vyzývať kde koho na to, aby nikto nestál v ceste jeho nadobudnutým vedomostiam a radšej sa mu pratal z cesty. On predsa dokázal nemožné, keď na najproblémovejšom sídlisku dokázal svojimi rečami presvedčiť a očariť až 91% voličov. Isto to nebolo zadarmo, ale preto, že im dokázal načrtnúť budúcnosť krajšiu, ako ružovú. Ak bude mať konečne v rukách moc tak dokáže vyliečiť naše rozkradnuté zdravotníctvo, naleje doň chýbajúce milióny, lebo on najlepšie vie, kde sa podeli a začne liečiť nie len Slovákov, ale aj občanov EÚ.

Stane sa tak Luník IX. a jeho nádejný vajda pupkom sveta?