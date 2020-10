Ďakujeme obidvom SMEROM-SD za všetko, čo máme i nemáme!!

Ak sa slovenské média nezaoberajú Koronou, tak majú k dispozícii úderku obidvoch SMEROV - SD na čele s Ficom a Pellegrinim.

Spolu so svojimi nohsledmi dokážu promptne vyplniť vysielací čas, či stránky novín. Smútiť za tandemom Ficopelle by mali nie len média, ale predovšetkým všetci naši občania spôsobom, aký videli na pohrebe Kima. Lebo len ONI sú schopní ľavou zadnou sa vysporiadať so súčasnou pandémiou, ktorá už niekoľko mesiacov kvári našu krajinu, len ONI dokážu ľavou zadnou splniť všetky želania a túžby Slovákov po lepšom a spravodlivom živote, len ONI dokážu spojiť diaľnicou dve najväčšie mestá, nikto iný sa nedokáže infiltrovať do štruktúr mafie tak, že sú potom dokonalejší ako mafia. Kto by dokázal, ak nie ONI cynickým spôsobom rozkradnúť zdravotníctvo a pri tom nechutne zarábať na zdraví občanov, ak nie ONI. Len ONI dokážu nalúpiť toľko prostriedkov, že vyrobia pre seba viac zlatých tehál, ako naše tehelne, kto iný by vedel tak šikovne predražovať štátne zákazky a tváriť sa, že z toho nič nemajú, nikto iný by nedokázal mať na košickom Luníku IX vyše 90% hlasov bez toho, aby si niekto mohol myslieť, že ich kupujú. Uzurpovali si moc tak, aby sa nič nemohlo stať našim ľuďom, tvárili sa sociálne, keď ľuďom od bohatého stola odhadzovali ohlodané kostičky. Len ONI dokázali, že vybudovali Slovensko, kde sa okrem Kováča ml. sám uniesol aj Vietnamec, len ONI dokážu klamať občanom a nepohnúť ani brvou, tak ako to urobili státisícom Slovákom, keď im nasľubovali, že ich odškodnia a vykašľali sa na nich.

Kto iný, ak nie ONI dokázali oklamať aj lekársku vedu, keď rozdelili siamské dvojčatá tváriac sa, že sa každé narodilo inej matke.

Bravó média za nezištnú pomoc siamským dvojčatám.