Za ministrovania Pellegriniho, Rašiho, Druckera ročne zbytočne zomierali tisíce ľudí!!

Podľa odborníkov v zdravotníctve ročne vinou nedostatočnej zdravotnej starostlivosti zomrelo na Slovensku zbytočne tisíce Slovákov.

V stredu jeden z bývalých ministrov pán Raši na tlačovke pred Úradom vlády prezentoval svoje nebotyčné rozumy, ktoré žiaľ objavil až teraz spolu so svojim Hlasom. Tento učenlivý žiak a dlhoročný súputník nebohého P. Pašku, bez ktorého vplyvu sa nemohla v zdravotníctve kúpiť ani ihla, sa tvári, ako keby o rozkradnutom zdravotníctve nemal ani tušenie a on s tým nemá nič spoločné a zabudol, že niekedy bol minister zdravotníctva. Už vtedy sa hovorilo o zbytočne umierajúcich ľuďoch v našich nemocniciach, preto skôr než pán Raši začne niekomu klásť otázky, musí sám zodpovedať, čo urobil preto, aby sa v zdravotníctve nekradlo, ale liečilo, mal by odpovedať či na MDŽ nosil tete Anke kytice a na mnoho ďalších otázok, ako napríklad tú, prečo nikdy nepoukazoval na predražené nákupy miliónov zdravotných pomôcok, kto z toho profitoval a prečo? Svetová zdravotnícka organizácia WHO pandémiu vyhlásila ešte za vlády P. Pellegriniho a sám premiér bol ešte naviac aj ministrom zdravotníctva. Ten sa radšej verejnosti prezentoval, ako sedí k kabíne búracieho stroja a búra nemocnicu v Bratislave, namiesto toho, aby keď už bola vyhlásená pandémia, zodpovedne pripravil plán, ako poraziť koronavírus . V tomto pláne mal byť pre budúcu vládu pripravený manuál, aké ďalšie kroky má nová vláda urobiť, aby Slovensko čelilo koronavírusu, nakoniec minula vláda bola pri moci už roky, tak ak sa tvári, že bola zodpovedná, tak tá mala dostatok informácii na to, ako to najlepšie zvládnuť, aké máme vyškolené kapacity a kde treba siahnuť pre záložne kapacity, ktoré ona rokmi pripravila pre prípadnú pandémiu. Podľa všetkého sa tandem Fico Pelle zaoberali sami sebou a zametaním nespočetných káuz, ako nejakou pandémiou. Preto teraz nevychádzame z údivu, akých mudrcov mala minulá koalícia. Namiesto odborníkov vychovala len nových nocľažníkov vo väzniciach. Je až komické, že o záchrane športu a športovcov hovorí hrobár košického športu pán Raši. Trepe niečo o peniazoch, ako keby to boli výkresy materskej škôlke, kde stačí k hocijakému číslo primaľovať nuly a vec je vybavená. Ak smeracke plány majú takú výpovednú hodnotu, ako dokončená diaľnica z Bratislavy do Košíc v roku 2010, tak si môžeme byť istí, že na účtoch, ktoré spomína pán Raši na záchranu športu sú len obyčajné detské výkresy s nulami. Títo bývali mocipáni dlhodobo odmietajú, odpovedať na otázky verejnosti na pôvod svojich majetkov, prečo musia telefonovať z telefónov za tisíce EUR, prečo musia mať na rukách hodinky za desaťtisíce EUR, tak by teraz mali byť pripravení aj na to, že na ich dvere zaklope NAKA a na tento účel by mali mať zbalenú aspoň zubnú kefku a pastu.

Pani Saková sa o peniazoch vyjadrila spôsobom, že je to ich (nová vláda) starosť, zrejme nám chcela naznačiť, že oni už svoje peniaze majú dávno v suchu!!! Božie mlyny .....!