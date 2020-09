Mediálna vojna s Matovičom pokračuje!!!

Názorný príklad vojny ponúkol vysoko seriózny denník Plus 1 deň, keď na prvej strane uverejnil bombastický titulok obrích rozmerov

– Matovič už nechce byť premiérom!- vo vnútri týchto novín sa dočítame, že Igor Matovič povedal, že mediálny tlak na jeho osobu i na koalíciu je veľký, on napriek znechuteniu je odhodlaný dokončiť to, čo občanom sľúbil a že v ďalšom volebnom období by už nemal záujem o miesto premiéra. Očakávame po týchto správach, že niektoré slovenské mienkotvorné médium príde s informáciou, že Covid-19 nevznikol v Číne, ale že ho tajne po večeroch zostrojil sám Matovič, aby uškodil Slovensku a celý svet obrátil hore nohami. Je preto záhadou, prečo vírus nesie meno po mexickom pive a nemá názov Zlatý bažant. To je len malý príklad toho, že keď máte v rukách média, tak ľahko môžete zmanipulovať (s)prostý slovenský národ. Cirkevní hodnostári sa nestačia pri správe, že nebudú slúžiť omše pred plnými kostolmi, prežehnávať, čo si to dovoľuje Matovič! Ako keby im niekto bránil aj v čase pandémie robiť to, čo od nich chce Ježiš a to pomáhať núdznym a chudobným. Týmto ako keby nám odkazovali, že Boh je len v kostole. My, ktorí sme veriaci vieme, že Boh je všade, spojiť sa s ním môžeme kdekoľvek, nie len modlitbami, ale hlavne spôsobom svojho života. Myslíte si, že všetci cirkevní hodnostári dodržujú do bodky aj to, čo nám kážu v kostoloch, že dodržujú desatoro tak, aby nám boli príkladom?? Vieru v Boha nosí každý vo svojom srdci a nemusí ju ukazovať vysedávaním v kostole najmä teraz, keď hrozí, že by to mohla byť návšteva posledná. V tejto ťažkej situácii by si mali aj športovci uvedomiť, že nikto z nás nemá radosť z toho, že nemôže chodiť na futbal, skôr zaráža postoj vedenia futbalu, ktoré hovorí, že neúčasť divákov bude mať za následok likvidáciu futbalu na Slovensku. Keď si zoberiem návštevnosť na niektorých štadiónoch Slovenska pri vrcholných ligových zápasov, tak okrem pár výnimiek by divák mohol nadobudnúť dojem, že koronavírus je na Slovensku už dlhšiu dobu. V médiách dostávajú nebývalý priestor aj ľudia okolo Pellegriniho a Fica, ktorí sú s jednou maličkou prestávkou pri moci od roku 2006 a sú to predovšetkým oni, ktorí svojou prácou zdecimovali nie len zdravotníctvo, ale celú spoločnosť. Výsledok takej práce nám skoro dennodenne predstavuje NAKA. Média sa ich nepýtajú za akú prácu ďakovali Monike Jankovskej a ďalším, nepýtajú sa ani opáleného R. Rašiho, ktorý sa pasuje za najväčšieho odborníka v zdravotníctve, čo ho spájalo s nebohým P. Paškom považovaného za najsilnejšieho muža v zdravotníctve, či s priateľstva s ním mal nejaký profit, alebo sa s ním kamošil len preto, že obdivoval jeho vedomosti z marxizmu-leninizmu?

Chce sa nám veriť, že Igor Matovič splní to, čo pred voľbami sľúbil, lebo ako sa zdá, že vyhovieť na Slovensku každému je nemožné!

Vyhovieť Slovákom by mohol snáď len Boh, alebo možno ani ten!