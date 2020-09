Korupčná bomba!!! Na košickom súde nebývala korupčná kauza, odhalené dva debničky jabĺk!!

Iste si pamätáte na bombastické odhalenie korupcie na futbalovom zväze, kde v hlavnej úlohe figurovali jablká v debničke a nejaké domáce víno.

Praví korupčníci vo futbale sa mohli len potmehúdsky usmievať popod fúzy, vediac o inej korupcii vo futbale, trvajúcej dodnes. Teraz sa to isté podarilo NAKE na košickom súde, keď zamestnankyňa súdu bola zadržaná preto, že vybavila nahliadnutie do spisu, za čo mohla podľa názoru odborníkov zinkasovať jablká, nanajvýš nejaké drobné! Z toho pohľadu môžeme hodnotiť košické súdy ako tie, na ktorých pôdu nevstúpila čižma nejakého korupčníka, ktorý by chcel pošpiniť ctihodné meno košických súdov. Tí, ktorí doteraz brali peniaze za rozsudky sa teraz môžu do popuku rehotať a vysmievať sa do očí každému, kto by si dovolil ich z niečoho podozrievať. Mnohí občania, ktorí sa so spravodlivosťou na košickom, či iných súdoch na Slovensku stretli, si skôr myslia, že NAKA by mala zobrať do parády všetkých krajských a okresných sudcov a k nim vylosovať pár sudcov z príslušných krajských a okresných súdov.

Myslíte si, že by boli niektorí čistí??