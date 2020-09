Novinári a média Slovenska tancujú, ako im pískajú!!??

Dávnejšie sa R. Fico rozohnil a nazval novinárov prostitútkami a splietal v súvislosti s týmto najstarším remeslom aj o dievčatách a posteliach.

Hovorí sa, že – remeslo má zlaté dno!- to sa zrejme zapáčilo aj mnohým novinárom a médiám a čoraz častejšie naťahujú ruky k zlatému dnu. Medzi pospolitým ľudom sa hovorí, že tí, ktorí netrpezlivo očakávajú príchod NAKY, si krátia chvíle tak, že pomôžu dievčatám s perami sumou, ktorá nemá v histórii Slovenska konkurenta, údajne je v tej buksičke už 250 miliónov, možno že len 249 na to, aby cez tieto prostitútky s perami a hlasmi povalili vládu. Vedia veľmi dobre, že cez média vedia ľahko zmanipulovať slovenský (s)prostý národ, ktorý im zobe z ruky ich manipulácie, poloklamstvá, alebo výmysly. Nebývalý priestor v médiách dostávajú najmä dvaja, akože sokovia, ktorí nadšeným divákom podsúvajú rôzne humoristické scénky, zabúdajúc, že majú toľko masla na hlave, v ktorom môžu kľudne plávať. Slovensko je v zložitej situácii, v akej nebolo ešte nikdy, nie len v ekonomickej, ale najmä preto, že sa národ dozvedá a vidí, ako NAKA odvádza v putách tých, ktorým Pellegrini a Fico robili krovie a ďakovali im za ich odvedenú prácu. Preto nečudo, že títo dvaja so svojimi nohsledmi teraz ručia hlasnejšie ako teraz karpatské jelene v našich horách. Za nohsledov týchto dvoch pánov, môžeme považovať aj našich odborárov, ktorí 12 rokov poslušne šuchotali nohami pod stolom a len tu i tam sa bojazlivo ozvali, napriek tomu, že mnohým robotníkom, šičkám boli nevyplatené mzdy.

Všetci by opäť boli radi účastníkmi hostiny, kde sa stoly prehýbajú od jedla a pijatiky, aby mohli opäť odhadzovať ľudom ohlodané kosti. To ešte uvidíme!