Stane sa po sneme SNS z Andreja Danka aj „Kráľ dobytka“?

V nebývalej radostnej atmosfére sa uskutočnil nedávny snem SNS, tá pramenila predovšetkým z toho, že mnohí delegáti nemali zatiaľ techtle mechtle s kauzou Dobytkár a v neposlednom rade títo delegáti urobili radosť mnohým Slovákom,

keď zvolili za predsedu Andreja Danka a tak predčasne možno vystrojili tejto strane kar. Zjavne je vidieť, že táto megakauza neotriasla sebavedomím novozvoleného predsedu, ba naopak možno že ho hrdo, odborne a slušne naštartovala k ešte väčším a krajším kauzám pod jeho vedením. Samozrejme, že sa teraz tvária, že strana s dobytkom nemá nič spoločné, že títo ľudia neboli členmi SNS, oni v skutočnosti boli len kamaráti vedenia a plnili do bodky ich príkazy. Dojná krava s názvom Slovensko im slúžila na dojenie peňazí všetkých na to, aby úzka skupina dosadená na lukratívnych flekoch mohla lízať kýble smotany. Že to bola smotana chutná svedčia majetky zúčastnených v tejto kauze a podľa všetkého to mohli robiť len vtedy, keď mali na to súhlas z vyšších miest. Biť sa do prs, aký som národovec, ešte neznamená, že táto partia to myslela s nami dobre. Bolo im radosť žiť, najmä po dnešných zisteniach, keď vidíme, ako to všetko mali ošetrené a kryté najmä tými, ktorí mali bdieť nad dodržiavaním zákonov.

Silové zložky nášho štátu, kryté politickou mocou, disponovali právomocami, že si mohli robiť, čo sa im páčilo a nikto nemohol siahnuť na ich čerešne, čo mali pod blúzkou a na odháňanie im nebolo treba ani zelenú halúzku, stačilo sa prezentovať, že - Náš človek - !

Skončia sa niekedy časy nášho človeka?