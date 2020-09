Vymenuje SMER –SD Ľ. Vážneho aj za riaditeľa in memoriam??

Najlepší riaditeľ Sociálnej poisťovni v histórii Slovenska Ľ. Vážny, za ktorého riaditeľovania Sociálna poisťovňa rozdávala svojim klientom peniaze plným priehrštím, že tí sa mohli cítiť ako ľudia blahobytu.

Deti a dôchodcovia, ktorí sú hlavní klienti, by boli najlepšími sudcami správania sa poisťovne, táto skupina pri príjmoch z tejto poisťovne nevie či sa má smiať, alebo plakať, nevedia od samej radosti či si môžu kúpiť jogurt, alebo lízatko, alebo či si majú kúpiť lieky, alebo chlieb. Preto nečudo, že za tak skvelú prácu v prospech klientov ďakovali vodcovi Ľ. Vážnemu tak, že z vďačnosti pri jeho narodeninách sa schádzali z celého Slovenska a vytvárali tak rad gratulantov, podobným radu, ako niekedy sa vytváral pred mauzóleum V.I. Lenina v Moskve, kde každý chcel vidieť vodcu svetového proletariátu. U nás sa milióny chceli poďakovať a vidieť zatiaľ živého Ľ. Vážneho. Na tlačovke, kde Ľ. Vážny obhajoval svoje teplé miesto sa objavil aj R. Fico, ktorého už dnes môžeme považovať za profesionálneho ďakovača, ktorý je schopný ďakovať každému, nevynímajúc Moniku Jankovsku. Vodca SMERU-SD sa nedávno vysmieval súčasnej vláde, že je bojazlivá a nevie reagovať na smrť nášho občana v Bruseli, je zaujímavé, že v čase smrti nášho občana v Bruseli bol pri moci SMER – SD a keby nebolo videa, tak mnohí Slováci by o nešťastnej udalosti nevedeli dokopy nič. Preto je namieste otázka, prečo tak ako teraz, nenapínal svaly SMER-SD aj vtedy, keď sa táto nešťastná udalosť stala. SMER-SD a R. Fico sa chce pred verejnosťou tváriť , že keď on chodil do Bruselu, tak všetci pred ním stali v pozore, lebo on tam chodil opásaný opaskom, ktorý SMER-SD právom zdedil po prvom sociálnom demokratovi Jurajovi Jánošíkovi mysliac si, že každý vie, že Jánošík bol zbojnícky kapitán a on už je dnes plukovník zbojníkov.

Preto by sa mali mať pred ním všetci na pozore, lebo zdedený opasok nosí v sebe veľkú silu.

Je to odkaz aj pre tých, ktorí myslia vážne o zosadení Vážneho!! Vážne?