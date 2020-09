Ešte zmenky a máte to v suchu pán Kočner!!

Veta, ktorou sa riadia hlavne politici po hocijakom rozhodnutí slovenských súdov je, že - rešpektujem rozhodnutie nezávislého súdu – je od prvého písmenka viac ako nepravdivá.

Súdy a sudcovia Slovenska sú v drvivej väčšine spájaní so všetkým možným, len nie so spravodlivosťou. Celé generácie politikov, ktorí mali možnosť zmeniť fungovanie spravodlivosti, sa k darebákom v talároch správali veľmi pokrytecky, nemali odvahu na zločineckom súdnom systéme nič meniť, veď načo, keď oni sami z toho systému ťažili a bohatli. Možno je tých sudcov len omrvinka, ktorí sú nositeľmi spravodlivosti, ktorých môžeme volať vaša ctihodnosť. Všetci o tom vieme, ale aj my občania sme boli zožratí systémom, ktorý sa volá nezávislý súd. Prokuratúra, súdy, polícia si vydobyli časom také právomoci, tak pokrútili paragrafy, že občan sa stáva v rukách týchto darebákov len figúrka, s ktorou si môžu robiť čo chcú. Aby občania nemohli od súdov a sudcov žiadať zadosťučinenie za akýkoľvek sprostý rozsudok, tak sa sudcovia môžu stále skryť za slovíčko, ktoré vsunuli do zákona, aby sa tak vyhli trestu, že nemôžu byť zodpovední a trestaní za svoj právny názor aj keby bol postavený na hlavu!

Smiešne také právo, komu má slúžiť? Dajte si odpoveď.