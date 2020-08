Chcú zlynčovať Matoviča?!

Stačí si prečítať noviny, alebo si večer zapnúť telku, tak občan ľahko nadobudne dojem, že za všetko, čo je u nás zle je zodpovedný jeden človek – Igor Matovič!

Dokonca môže aj za bezduchú a slabú hru futbalového Slovana, či aj za to, čo sebe i slovenskému futbalu spôsobili na Faerských ostrovoch, ale ktovie či tie pokriky na jeho adresu od fanúšikov Slovana nie sú hlavne za to, že stopol kšeft s ich štadiónom. Vie sa, že média majú v rukách ľudia, ktorí by radi nadviazali na zlaté časy, keď im išiel po ruke SMER so svojou partiou. Bola to ozaj Aljaška, keď bohatý slovenský štát nehľadel na pár desiatok miliónov, len aby splnil želanie našich ľudí , ktorí chceli chodiť na pekný štadión na podpriemerný futbal. Koho z tých našich ľudí zaujímalo, že inde vo svete sa za také peniaze stavali iné štadióny, pre viac divákov, veď z cudzieho krv netečie! Čo tam potom, že malý futbal na Slovensku pomaličky zomiera , že pustnú dedinské ihriská, na ktorých v minulosti vyrástli báječní hráči, čo tam po korupcii vo futbale, čo je našich ľudí do toho, že im vrecká plnia aj otcovia rodín, ktorí berú na svoje dieťa žobrácke prídavky, veď oni v takej cene pijú poldecáky. Zrazu im niekto príde do cesty, kto nechce im len tak strkať peniaze do vrecka, tak sa na neho cez svoje média vrhnú ako hladné supy, lebo pre ich plány sa osvedčil pán Pellegrini, tak ho začínajú aj s jeho bandou vykresľovať vo svojich médiách ako spasiteľov. Aby zabrnkali národu na tú najcitlivejšiu strunu, tak pustia na obraz lekára Kollára, ktorý burácajúcim a revolučným hlasom žiada od premiéra ospravedlnenie, za to, že sa im neušlo pár eur s odmien za koronu. Preto sa treba pána doktora opýtať, kto sa bude ospravedlňovať tisícom pacientov, ktorý musia chodiť do našich nemocníc s otvorenou peňaženkou, lebo ak nie, tak sú ponechaní vlastnému osudu. Kde bol pán revolucionár Kollár vtedy, keď z každej strany sa ozývali hlasy o neskutočnej korupcii, ktorú majú na svedomí aj jeho kolegovia. Prečo nežiadal dennodenne aj bývalého premiéra Fica a Pellegriniho o kroky na potlačenie korupcie. Je všeobecne známe, že medzi lekármi sú aj takí, ktorí v praxi dodržujú Hippokratovú prísahu, pred takými lekármi, treba sňať klobúk. Ak pán doktor Kollár tak vehementne žiada premiéra o ospravedlnenie, tak nech láskavo vysvetlí, že ako sa tisíce lekárov zaslúžilo o pár vyliečených z korony, keď zatiaľ na túto chorobu niet lieku. My nevieme, aký je v skutočnosti Igor Matovič, ale určite nie je za predraženými diaľnicami, ktoré mali byť hotové už 10 rokov a za ďalšími štátnymi svinstvami.

Čo na neho ešte pripravíte? Že len nedávno ušiel z Pezinka obutý v tramkách a obleku?

Kto ste bez viny, hoďte kameňom!