Frajerky B. Kollára a frajeri P. Pellegriniho!

- Aj tak sme stále frajeri! – spieva P. Nagy v jednom svojom dávnejšom hite. Ktovie, keby text vznikal v súčasnej dobe,

či by sa do textu nedostali aj Pellého frajeri, lebo len ozajstní frajeri, akých má bývalý premiér po svojom boku dosť, dokážu za krátky čas zozbierať po Slovensku skoro 100 000 podpisov na založenie strany Hlas. Títo Pellého frajeri dokážu pre svojich členov spraviť aj zázraky, ktoré boli doteraz pripisované Lurdom a to tak, že nemým vracajú dar reči. Mnohí občania hovoria o strane SMER-SD ako o strane zlodejov, ale ako vidno mnohí títo, ako keby zlodeji mali ešte jednu vlastnosť, ktorou bola strata reči, možno že títo doteraz nemí straníci, len s prstom ukazovali, čo a koľko chcú a v nemom úžase sledovali, ako sa im plnia sny. Kým B. Kollár sa k svojim frajerkám verejne priznáva, P. Pellegrini svojich frajerov doteraz držal v tajnosti a až teraz ich vyťahuje, ako kúzelník z rukáva a možno len omylom mu z neho vypadol nejaký pán Náhlik, ktorý sa tvári, ako muzikant, či skôr, ako lesník z Pásla kone na betóne – To apo povedali.

Možno tá najväčšia frajerina z dielne Hlasu nás ešte len čaká a to vtedy, keď sídlo strany slávnostne otvoria v epicentre najväčšej volebnej podpory v dejinách Slovenska, ktorej sa dostalo poprednému predstaviteľovi Hlasu p. R. Rašimu na Košickom Luníku IX. Tu naštartujú svoju frajerskú politiku, tam tie hlasy, ktoré potrebujú pomôcť, budú počuť hneď pod oknami a môžu konať.

Alebo budú nemí, ako doteraz?