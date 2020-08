Využijeme miliardy z EÚ, alebo ich rozkradneme??

Miliardy, ktoré majú prísť na Slovensko sa v značnej miere podobajú na Marshallov plán, ktorý naštartoval po II.svetovej vojne tam, kde ho prijali obrovský hospodársky rozmach a bol základný pilier pre hospodársky zázrak Nemecka.

Nemecko bolo po vojne rozbité na mraky, ale využitie peňazí z Marshallovehoho plánu vytvorili z Nemecka krajinu, ktorá sa pýšila vysokou životnou úrovňou obyvateľov, ktorú im závidel celý svet. Slovensko teraz stojí pred podobnou úlohou, ako po vojne Nemecko, preto by bolo potrebné najmä cez média, ktoré sa nie raz zaoberajú prkotinami, celebritami a Pellegrinim, aby oslovili skutočných odborníkov z praxe, ktorí by dokázali poradiť a usmerniť aj kroky vlády tak, aby miliardy neskončili v čiernej diere, odkiaľ niet návratu, ale aby priniesli Slovensku prosperitu a budúcnosť pre obyvateľov. Odborníkov máme na Slovensku určite dosť, len ich musíme počúvať a dôverovať ich schopnostiam, ktoré v doterajšom živote preukázali. Nesmieme však odbornosť povýšiť nad politiku, v týchto historických chvíľach musí byť každému súdnemu človeku jasné, že táranie politikov Slovensku nepomôže, ale skôr mu uškodí. Čim skôr dáme priestor takým ľuďom, tým lepšie pre krajinu! Z televízneho alebo rozhlasového štúdia by ľudia so zdravým sedliackym rozumom mali byť hneď odvážaní vládnymi autami na Úrad vlády a ministerstvá, kde by sa využili ich vedomosti. Ak to teraz necháme byť len na politikov, tak to môžeme zabaliť a pripraviť sa na výhovorky, ako to nejde. Čas beží každému rovnako, preto nebuďme všetci k našej budúcnosti ľahostajní a nenechajme sa učičíkať sľubmi politikov.

Slovensko potrebuje skutky a nie vojnu žiab, ktorú nám podsúvajú v zapredaných slovenských médiách!