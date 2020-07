Bože! Fico sa už spojil aj so zradcami!!!

Ak niekedy v živote človek zažije zradu od ľudí, ktorým veril, je to jedna z najhorších skúsenosti a málokto chce mať so zradcami ešte niekedy niečo spoločné.

Táto skúsenosť neplatí pre divadelných ochotníkov okolo Fica a Pellegriniho, preto ich radšej volajme len ako SMER 1 a SMER 2. Patria do jedného koša, lebo ak sa niekto spojí so zradcom, je taký istý zradca. Títo divadelní ochotníci sa rozhodli svoje umenie zdokonaliť aj tak, že do svojho repertoáru nacvičili aj cirkusové čísla, lebo zistili, že klaunov v ich radách je viac ako dosť. Je len na škodu, že títo cirkusanti nechodia radšej po jarmokoch, ale rovno do NR SR a tak ju pred očami verejnosti dehonestujú ešte viac, ako doteraz bola. Klasik by na margo týchto cirkusových čísel povedal, že jedno oko sa smeje a druhé plače, čo je žiaľ pravda. Slovensko je v ťažkých časoch a čakajú ho ešte ťažšie, chudobní budú ešte chudobnejší, preto je ťažko pochopiť, že tí, ktorým by malo záležať na tom, aby sme spoločne tie ťažké časy prežili sa vybíjajú vo vlastných egách. Fico ešte nedávno hovoril, že Pellegrini a jeho skupina boli pri všetkých dôležitých rozhodnutiach vládnutia, chcel im tým len naznačiť, že boli aj pri tom, keď sa zo štátnych zákaziek brali percentá. Priznal sa, že aj oni sú takí istí zlodeji, akých ich verejnosť nazýva a nepomôže im ani medový HLAS, ktorým chcú obalamutiť verejnosť. Neustále omieľanie SMERU 1 a SMERU 2 , že krajinu zanechali v perfektnom stave, nikto z nich však nevysvetlil, aké kroky boli pripravené pre prípad pandémie, lebo to okrem Nostradamusa nikto nemohol vedieť. No a čo? Povedala by teraz pani Saková, nech sa starajú oni, my sme si svoje už zobrali. Jeden z najlepších premiérov v histórii Slovenska celý spotený a nevyspatý, ako keby bol po prehýrenej noci, ale nie je to od pijatiky, či dievčat, ale z toho, že celú noc prebdel pri telefóne a nestačil dvíhať telefonáty premiérov zúčastnených na sumitu v Bruseli a odpovedať na otázky o šašovi.

Teraz nevedno, či to boli premiéri, alebo len obyčajné biele myšičky. Možno aj preto sa teraz spojil so zradcami! Ktovie!!!