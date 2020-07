Aká politika, také školy, takí učitelia, také diplomovky!!!

Kto z vás je bez hriechu, nech prvý do nej hodí kameň - hovoril Ježiš tým, ktorí sa chystali zahádzať kameňmi ženu prichytenú pri cudzoložstve.

Nehodil nikto! Čo myslíte, ako by dopadli tí, ktorí sa teraz rozplývajú nad diplomovkou Kollára a Matoviča, chceli by hádzať nejaké kamene? Žiaľ úroveň nášho školstva a všetkých, ktorí zo školami majú niečo spoločné je taká, že ani oni by nemohli manipulovať s kameňmi. Všetci sme živé bytosti a okrem učenia sme niekedy využili príležitosť, že sme nakukli niekomu cez plece. Ak by si niekto dal tú námahu a riadne preštudoval tie státisíce diplomoviek, tak by možno po prečítaní prvých pár zistil, že sú všetky na jedno kopyto a málo sa z nich dá využiť do reálneho života. Prezidentku Čaputovú teraz premohol smútok z Matovičovej diplomovky, ale kto vie, aký smútok by mala, keby vedela koho každého a začo vymenovala profesorom. Možno jej smútok by bol taký veľký, že na nejaký čas by celý prezidentský palác bol potiahnutý čiernym súknom. Akreditačná agentúra navrhla a prezidentka vymenovala aj istého lekára z košickej kardiológie, ktorý je medzi svojimi spolupracovníkmi vnímaný, ako bohém, v minulosti sa pýšiaci s kamarátstvom nebohým P. Paškom, milovník sladkého života, cestovania, luxusných dovoleniek, bujarých zábav, spojených s konzumáciou všetkého, čo ponúka život, kupovaním nehnuteľnosti, sebe aj iným. Tento dnešný profesor okrem toho stíhal prednášať, riadiť, operovať a možno, keby chcel, tak by vyhral aj Tour de France, tak ako to dokázal Lance Armstrong.

Poučíme sa z toho niekedy, ako národ?