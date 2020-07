Šťastnú cestu pán Bödör!!!

Tento nitriansky oligarcha svoju vďačnosť za zarobené milióny na slovenskom štáte vyjadril skoro podobne ako občania využívajúci svoje volené právo, spĺňajúcich si tak svoju občiansku povinnosť.

Svoju občiansku povinnosť k Slovensku si pán Bödör splnil tak, že sa nechal zatknúť a s nasadenými putami zahral užasnutým divákom komédiu, skoro lepšiu ako legendárny žandár zo Sain Tropez. Tento pán, keby nemal dopredu vybavenú istotu svojho prepustenia, tak by určite sa na políciu neunúval prísť. Dopredu naplánované divadlo pre slovenský plebs bolo naplánované od policajtov, prokurátorov a dokončené paragrafovými tancami vysokošpecializovaným sudcom. Už teraz vieme, že 10 000 000 EUR nie je dostatočný peniaz na to, aby vás z toho musela bolieť hlava. Ak je pravda, že na jednej strane zákona je človek, ktorého zatvoria za ukradnutú tabličku čokolády v obchode a na druhej strane zákona je človek s podozreniami na ukradnutých 10 miliónov a tomu sa nestane nič, tak do 10 sekúnd po vynesení takého rozsudku by mal putovať do basy aj sudca. Ako sa máme cítiť v takom štáte, ako máme dôverovať súdom, ako máme veriť systému, aké ponaučenie si z podobných prípadov máme vziať?? Pán Bödör má teraz dosť času, aby si pokojne zbalil veci a s miliónmi vo vrecku zmizol zo Slovenska.

Dobrý deň slovenská spravodlivosť!!!