Skalický trdelník sa hanbí, alebo sa sťažuje?

To, čo sa deje okolo vysokej školy s pyšným názvom Stredoeurópska musí trdelníkovi zo Skalice prinášať bezsenné noci.

Určite je v pomykove, či sa má hanbiť, alebo sa sťažovať na lampárni. On, ktorý Skalicu preslávil možno viac, ako slávny hokejista, on, ktorý chutná miliónom ľudí, má teraz bojovať o priazeň so školou a jeho absolventmi? V Skalici vysoká škola nikdy nemala byť, ale túžba majiteľa Grafobalu bola silnejšia, ako zdravý rozum, možno, že len pán Kmotrík túžil byť aj profesorom, rektorom, docentom, dekanom a majiteľom rozumu, ktorého ho mal toľko, že ho mohol rozdávať študentom tak, ako sa tam rozdávali diplomy, stačilo len zaplatiť školné, v ktorom boli zahrnuté skúšky, prednášky, promócie a aj napísané rigorózne a bakalárske práce. Školský systém, ktorý vymysleli myslitelia Slovenska nemal v úmysle učiť, ale brať zo štátu peniaze, vyrábať profesorov, učiteľov a aj sprostým spôsobom sa priživovať na odkaze Lenina „Učiť sa, ...“! Vysoké školy vznikali po celom Slovensku nie na základe potrieb, ale na želania mocných, ktorí si tak uspokojovali svoje nenásytné egá a systematicky vyciciavali štát. Tisíce študentov, ktorí absolvovali štúdium na podobných školách ako tá v Skalici potom márne hľadali uplatnenie na Slovensku, preto radšej odchádzali mimo, kde museli robiť podradné práce napr. umývači riadu, v lepšom prípade čašnici. Zisky pre majiteľov škôl, rektorov, docentov i vyučujúcich boli veľké a ich existenciu udržiavali tak, že politikom a ich príbuzným a kamarátom rozdávali tituly ako na bežiacom páse bez toho, aby Slovensku prinášali prospech. Bolo by preto zaujímavé sa dozvedieť mená absolventov týchto vysokých škôl a ich vzťah k politike. Samozrejme, že peniaze, ktoré sa takým spôsobom rozhadzovali chýbali najmä tam, kde sa rozhodovalo u úrovni vzdelávania absolventov a aj tam, kde múdre hlavy chceli svojmu Slovensku nezištne pomáhať. Dnes sa žiadna vysoká škola na Slovensku nestala vychytenou v rámci Európy, skôr sa svojou úrovňou potácajú na samom dne úrovní vysokých škôl. Pár múdrych slovenských hláv nie je schopné tento stav zmeniť, nie preto, že nemajú záujem, ale systém je nastavený tak, aby im život znechutil a odradil od ďalšieho napredovania.

Výsledkom takého vysokého školstva je aj Skalica, kde trdelník vymyslený jednoduchými ľuďmi, je ďaleko lepší a trvácnejší, ako absolventi Vysokej Stredoeurópskej školy.

Hanba!!