Kičura starší, for prezident??

Niektorí slovenskí dôchodcovia zďaleka netrú biedu, aká by sa mnohým mohla zdať.Už nie len čiperná teta Anka disponuje nadmernými podnikateľskými schopnosťami,

ale aj najnovší objav dôchodcov Slovenska, otec šéfa štátnych hmotných rezerv. Tento zrejme disponuje značnými finančnými a aj zlatými rezervami, ktorými ochotne obšťastňuje svojich blízkych a plní im aj ich najtajnejšie želania. Kúpi im nie len byty, ale keby chceli kúpi im celé budovy bytov, aby rodina bola spolu, najlepšie, aby to bolo v centre hlavného mesta, aby rodina mala všetko po ruke a nemuseli cestovať električkami a riskovať prípadne nakazenie sa koronavírusom. Je to od starého pána Kičuru určite ušľachtilé gesto aj voči čiernej ovci rodiny, ktorá sa momentálne vyhrieva na zamrežovanom slniečku. Mnohí starkí majú na Slovensku problém prežiť od dôchodku ku dôchodku, nie sú to však tí, ktorí mali to šťastie byť pri ľuďoch, ktorí sa zúčastňovali na budovaní sociálneho štátu pod kuratelou SMERU. Pišťajúce dôchodkyne na oslavách MDŽ a SMERU by si namiesto rezňov zaslúžili od čelných predstaviteľov zlaté tehličky, ktorých po toľkých rokoch majú zrejme celé kamióny.

Páni politici, my dôchodcovia kašleme na vaše 13.dôchodky, aj my si chceme dať pozlátiť kľučky na dverách, záchodové misy, zlatoústo sa usmievať a obdarovávať svoje deti a vnukov. Žiaľ urobili ste z nás žobrákov, o dôstojnej starobe sa nám môže iba snívať, zatiaľ čo vy si ukladáte v trezoroch zlaté tehly, ktoré ste nám ukradli.

Preto by sme mali vytiahnuť zo skríň staré dobre dáždniky a riadne vám vymasírovať zadky!!! Nič iné si nezaslúžite!