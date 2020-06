Ak Kičura má kilá zlata, koľko ho majú Fico, Pellegrini, Raši ....???

Systém, ktorý za svoje vládnutie vytvorila strana SMER a ostatné vládne strany bol obludný, najmä vo vzťahu k občanom, ktorí ich zvolili.

Zlo bolo také veľké, že ho žiadne ospravedlnenie nemôže zmazať!! To je odkaz aj pre Pellegriniho bandu od Speera, pravú ruku rakúskeho maliara. Tvrdia, že sa hlásia k SMERU a jeho kauzám, 20 rokov tieto kauzy tolerovali, čo znamená asi toľko, že s nimi súhlasili a nie raz ich aj obraňovali, poctivo pracovali, preto už teraz nepotrebujú oligarchov na financovanie novej strany, vedia si to zaplatiť aj sami. Ak obyčajný štátny šéf, dosadený SMEROM, hrdiaci sa vrúcnym vzťahom k R. Ficovi, kandidát na sudcu Ústavného súdu používajúci z nakradnutých peňazí podobný model, ako mafia, niečo mať uložené v zlate, niečo v diamantoch a niečo v tvrdej mene, tak sa nemôžeme čudovať Pellegrinimu a spol., že financovanie novej strany potiahnu z vlastných zásob. Z videa, ktoré vzniklo v pracovni generálneho prokurátora je vidieť a počuť, že politické špičky brali provízie zo všetkého, čo sa okolo nich šuchlo. Koľko teda môžu mať toho v trezoroch? Bolo im ľúto detí, ktorým prihodili pár centov, bolo im ľúto našich starkých, ktorých nechali živoriť so smiešnymi dôchodkami, bolo im ľúto, že mnohí ich spoluobčania predčasne zomierali, bolo im ľúto rodín, ktorých rodičia boli násilné rozdelení len preto, že museli robiť sluhov niekde v cudzine, bolo im ľúto Slovenska, ktoré rokmi prichádzalo o morálku a obyčajnú ľudskosť, bolo im ľúto, že Slovensko stráca svoju prirodzenú tvár??? Zase poškuľujú, že tvár vsunú do názvu novej strany. Dubčekov socializmus s ľudskou tvárou chcú premenovať na svoju sociálnu tvár. Tí, ktorí systematický ničili tvár Slovenska, ktorí vytvorili chudobu a chudobných, kvôli nim mnohí ochoreli, tí, ktorí vytvorili chudobné regióny, chcú si svoju politiku postaviť na ich ochrane.

Páni, tak, ako ste zradili Fica, tak zradíte aj chudobných, chorých i celé Slovensko, oči mate zaslepené zlatom a po tvári vám stekajú diamantové slzy. Zmiznite!!