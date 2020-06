Pellegrini, Raši, Žiga a ostatní, ako keby nikdy neboli členmi SMERU??

Ako potkaní, ktorí utekajú s potápajúcej sa lode sa správajú niektorí členovia SMERU tváriac sa, že ako keby nikdy neboli členmi.

Bývalý prezident Gašparovič sa niekedy v Košiciach aspoň priznal, že sa cíti, ako keby bol členom SMERU, mnohí sme mu uverili aj napriek tomu, že si tu i tam splietol hokerlík, s nokerlíkom, či balkón s Balkánom. Títo potkaní počúvajú skutočných majiteľov strany, ktorí potrebujú nového, najlepšie čistého, aby kormidloval a zachránil to, čo nahonobili za 12 rokov, stará loď už nie je zaujímavá, no vyhliadky na nový biznis sú preto rozhodujúce. Pellegríni sa vyjadril, že oni svoj dlh voči SMERU splatili predchádzajúcou prácou na všetkých vládnych postoch, kde poctivo robili a plnili úlohy na budovaní obludného systému, ktorému dali vznešený názov – sociálny štát. Tento štát bol všetko možné, len nie sociálny a ľudia vo voľbách im to spočítali, všetci, ktorí budovali sa stali zároveň aj spolupáchateľmi.

Jedno z nemeckých prísloví hovorí – spolu chytení, spolu obesení -, ako keby....!!!