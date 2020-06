Dediči P. Pašku vo funkciách na večné časy??

To sú čistky! Kričia všetci, pod ktorými sa v zdravotníctve trasie teplá stolička, ktorá im roky prinášala sladké ovocie.

Samozrejme, že tí, ktorí aspoň trocha poznajú situáciu v zdravotníctve to nevidia ako čistky, ale ako čistenie Augiášovho chlieva v našom zdravotníctve. Mnoho ľudí, ktorí boli niekedy v tesnejšom styku so systémom, ktorí si tu vytvorili „synovia a dcéry“ P. Pašku, dnes jeho dediči, vedia, koľko utrpenia museli prežiť, koľko ponižovania, koľkí zomreli len preto, že systém nemal peniaze na lieky, preto ich liečili všetkým možným, nie adekvátnymi liekmi. Pre niekoho lieky boli, pre niekoho nie. Tento chorý systém vymyslel dokonalý kľúč na odlievanie peňazí z nemocníc, predražovali od ihiel, až po prístroje všetko a brali si z toho tučné provízie, sofistikovaným spôsobom zarábali na výkonoch hlavne pri operáciách, ktoré sa nie raz pohybovali v státisícoch eur, ale do nemocníc sa preto vrátila riadne oklieštená čiastka. Tak sa stalo, že „synovia a dcéry“ P. Pašku v tomto systéme neskutočne zbohatli na úkor zdravia občanov. Z Košíc sú známe prípady, o ktorých sa šepká v nemocniciach, keď títo akože zdravotníci mnohokrát viazaní Hippokratovou prísahou, mohli skupovali nehnuteľnosti kade tade, vymetať kasína po celom svete, platiť si nákladné slečny, holdovať alkoholu a po nie jednej hostine si čistiť medzierky medzi zubami páratkami, spoločné výlety na jachtách, či drahé poľovačky. Tak si oni pekne žili, kým tisíce ľudí trpelo a zomieralo. Dnes, keď prichádza vyúčtovanie, tak sú ako splašené kone, možno očakávajú, že vo vyárendovaných funkciách ostanú na večné časy a nikdy inak.

Za tú cynickosť by si dediči P. Pašku a nie len z Košíc zaslúžili, aby sa pred nimi otvorili nové dvere!!