Maradonova Božia ruka, Trnkove a Ficove Božie hlasy??

Maradonov gól Angličanom, ktorý vsietil na MS vo futbale v Mexiku dodnes máta kolísku futbalu.Maradona sa neskôr priznal,

že gól, ktorý dal rukou a platil nedal on, ale pomohol mu v tom sám Boh, preto dostal pomenovanie gól Božou rukou! Dnes túto Maradonovu „kulehu“ oprášil bývalý generálny prokurátor Trnka, tak ako to predtým urobil aj R. Fico. Po tejto skúsenosti s Maradonom, Trnkom a Ficom môžeme teda povedať, že to nehovorili oni, ale sám Boh im otváral ústa a kýval jazykom. Fico hovoril aj o tom, že ak niekto kváka ako kačka, chodí ako kačka, tak je to stále len kačka. Kvákači Trnka a Fico nakvákali ste sa toho aj bez nahrávky viac ako dosť, aby vás za to brali na zodpovednosť, teraz chcete to vaše kvákanie zvaliť na kde koho. Môžeme preto každú chvíľu čakať, že aj sudkyňa Jankovská sa sama prehlási, že je anjel s krídlami.

Slovensko si v riadnom bahne!