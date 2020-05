Pelle, vajda z Lunika, Lomidrevo a Červená karkuľka, ako bezcharakterné prasce??

Dvojmesačná karanténa, ktorú nezavinila Korona, ale odstavenie od válova pre niektorých smerákov naučených mľaskať pri plných válovoch naplno odhalilo charaktery týchto ľudí.

Sklamanie z výsledku volieb a nemožnosť sa prežierať pri válove ich núti sa správať, ako prasce. Nehľadajú vinu v sebe, ale všetko teraz hádžu na R. Fica, zabúdajú, že jeho chrbát použili na to, aby sa vyšplhali tam kde boli a stali sa z bezvýznamných ľudí celebrity. Je zaujímavé, že keď SMER pri voľbách klesol zo 45% na 28% nikto z nich sa neozýval, zrejme preto, že válovy i prasatá mohli ďalej žrať. Nemáme dôvod nadržiavať stranu R. Ficovi, ale čo sú to za ľudia, ktorí dokážu zradiť toho, kto im pomohol najviac k válovom? Priatelia, chceli by ste mať v živote takých kamarátov, priateľov? Čo sú to za pokrytci a bezcharakterní ľudia, ktorí dokážu opustiť kamaráta, priateľa v tých najťažších chvíľach? Oni chcú byť zmena? Čoho a koho zmena? Tak ako hodili R. Fica cez palubu, tak hodia hocikoho a aj Slovensko.

Slováci dokážu odpustiť celý hárem poradkýň, nastavia vám chrbát, aby ste mohli rúbať drevo, odpustia klamstvo, ale nikdy neodpustia ZRADU a zradcov!!