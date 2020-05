Nezačal dnes na tlačovke R. Fico už blúzniť, či polobláznieť??!

Dnešná tlačová beseda predsedu SMERU R. Fica sa dala pozerať len s tabletkami vo vrecku. Bola to búrka chvály na seba a SMER,

bola to omša, kde miništrant Fico prevzal na seba úlohu farára, biskupa, arcibiskupa a jeho zrak možno zaletel až do Vatikánu. Každá omša je spojená s pitím omšového vína, nevedno či miništrant Fico tajne v zakrestiji si z neho nehrkol. Táranie o tom, čo všetko pre našu krajinu urobil on a jeho SMER naberali na obrátkach, jeho zásluhou sme mali historickú nezamestnanosť, historického ministra vnútra, minimálnu mzdu, vysoký hospodársky rast, porazil koronu aj v úmrtnosti, lebo kým na koronu zomrelo 28 ľudí, na nedostatočnú zdravotnú starostlivosť počas jeho vlády ich zomrelo ročne tisíce. Za svojej vlády dokázal pretvoriť ľudí na opice a opičky, že pochádzame z opíc demonštroval tak, že ich rozmiestnil na každý jeden súd po Slovensku. Vy pán Fico neviete nič o živote, ale my, ktorí tu žijeme, živoríme a dennodenne bojujeme, ako na barikádach so štátom, ktorý ste so svojou bandou vytvorili, neslúži nám, ale pár našim človekom.

Škoda, že tú dnešnú tlačovku nepozerala Kelíška zo Slunce, seno ..