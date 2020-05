Stretáva sa tajne P. Pellegrini s radkyňou M. Troškovou?

Tak to nemôže mať Pelle z vlastnej hlavy!! Človek, ktorý sa dlhé roky pregrciaval v najvyššej politike a bolo mu ľahostajné, že prídavky na deti sa zvyšovali ročne po centíkoch, dnes dosiahli úbohých 24 EUR na dieťa.

Pelle na tlačovkách buráca, čo on a jeho vláda by dnes dokázali, ako hravo by si poradili s vírusom, ktorý by im vlastne pomohol k ešte väčšej prosperite Slovenska. Sociálny štát, ktorý tak úzkostlivo roky budovali by na celej čiare bodoval, zamestnanosť by rástla a robotníci z celej Európy by nedočkavo čakali na hraniciach, aby na vlastnej koži mohli vyskúšať výhody nášho sociálneho štátu. Veď čo na tom, že celý svet i Európa bojuje s vírusom a problémami, ktorý doniesol, oni keby vládli Slovensko by bolo rajom na zemi a aj Eva s Adamom by len tíško závideli. Ozaj pán Pelle? Veď keby to tak bolo, tak SMER by dosiahol rekordný volebný výsledok, taký aký dosiahol nominant SMERU na župana pán Raši na košickom Luníku IX a to neuveriteľných 91%. Páni nemuseli by ste teraz nikoho podozrievať, že si kupuje rómske hlasy, lebo pán Raši ich určite získal svojou prácou a aj jeho zásluhou roky Luník IX prekvitá.

Myslíme si, že rozumy a rady, ktoré budovateľským hlasom zaznievajú z tlačoviek SMERU nemôžu byť dielom náhody, ale že Hlavná štátna radkyňa sa v prestrojení tajne stretáva so špičkami SMERU a neustále ich zásobuje svojimi radami a možno aj vnadami. Hmm?