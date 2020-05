Koho nám to SMER posielal na Ústavný súd?

Ak by pán ústavný a ctihodný sudca M. Mamojka mal v sebe aspoň trocha hanby a nepoužíval na svoj obranu spôsoby Moniky Jankovskej, tak by sa z budovy košického Ústavného súdu potichu vytratil.

Možno on aj by chcel, ale strana , ktorá ho na súd vyslala s tým nemôže súhlasiť, lebo tá ho tam poslala nie na parádu, ale na to, aby Ústavný súd vynášal také rozsudky, ktoré by znemožňovali pokračovať v trestných veciach jeho spolustraníkov a ľudí zviazaných s jeho stranou. Ako je známe ortieľ z Ústavného súdu má veľkú moc a dotyčný človek majúci vo vrecku taký papier sa môže všetkým nám len vysmievať. Preto sa teraz dá lepšie pochopiť snaha SMERU nanominovať tam svojich ľudí, ktorí by pod rúškom ústavnosti chránili nášho človeka. Do Košíc sa preto trepali mnohí a aj takí, ktorí vedeli, že charakter aký nosia v sebe na Ústavnom súde nemá čo robiť. Skúste si predstaviť v úlohe sudcov Ústavného súdu JUDr. Fica, JUDr. Kajetána, JUDr. Moniku a ďalších, aká by bola nádej na spravodlivosť voči tým, ktorí Slovensko a jeho občanov považovali, za dojnú kravu, ktorú poctivo dlhé roky dojili, ruvali sa o jej vemeno, keď každý z nich chcel svoj cecok.

Pelegriního náreky.

Pán bývalý premiér by sa mal spolu s nádejným vajdom Rašim a ďalsími straníkmi vybrať do Jeruzalema k Múru nárekov a tam, nariekať nad čistkami novej vlády. Keď si riadne o ten múr otrieskajú hlavu, tak by im mohlo zísť na rozum, aj aká to bola čistka, keď na Úrade vlády začala pracovať Hlavná a najhlavnejšia štátna radkyňa a jej rady.