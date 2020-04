Koho a čoho bol Pellegríni súčasťou?

Vynášanie až do nebies osobu bývalého premiéra na sociálnych sieťach pripomína novodobý kult osobnosti a akoby chcelo oklamať verejnosť, že čoho a koho bol dlhé roky súčasťou.

Bol jedným z vrcholných predstaviteľov systému, ktorý sa volal sociálny štát avšak vzdialený na míle od toho, za aký sa považoval. Ale v niečom má aj Pellegríni pravdu, lebo ak sa pod sociálnou spravodlivosťou myslel systém, ktorý umožnil rôznym opičkám ohýbať spravodlivosťou podľa toho, aká kabelka sa doniesla na súd, keď tá dirigovala stádo svojich opičiek podľa želania Brucha a pripravovala vyvoleným objednané rozsudky, tak musíme Pelegrinímu tlieskať, že to bravúrne dokázal a dokázal celé roky o tom aj mlčať. Toto jeho mlčanie dokazuje vernosť budovaniu tohto obludného systému, ktorý až dnes začína mnohé vyplavovať na povrch. Hrdina internetu toho dokázal oveľa viac, ako sa len nečinne pozerať na to, čo sa deje v spoločnosti. Bol blízko toho, keď sa pripravil mýtny systém tak, aby slúžil každému, len nie tým, ktorí doň prispievali, dokázal aj niečo neuveriteľné, keď pre niekoho uveriteľným spôsobom obhájil úhľadné balenie páratiek, ktoré najprv šikovne schoval. Možno je Pelle ozaj šikovný, aj keď v živote nebol v práci, lebo celý život sa pregrciaval len v politike a bral za to slušné peniaze. Taký človek vie veľmi málo o reálnom živote, vie len kvetnato a ľubivo rozprávať a život bežných ľudí vidí len z vládnej limuzíny a keď príde do zaostalého regiónu, ktorý sám pomáhal vybudovať, tak sa tvári, že s ľuďmi a ich problémami súcití. Sadenie zemiakov si tiež nacvičil, aby ohúril aj tých, ktorí motykami a ohnutými chrbátmi kopu zemiaky na poli. Aj vo funkcii ministra zdravotníctva sa zachoval podobne alibistický, lebo neurobil nič s tými, ktorí dlhé roky systematický vyciciavali naše zdravotníctvo a priviedli ho do stavu, keď v čase pandémie nebol dostatok ani najjednoduchších rúšok. Ľudia, ktorí pod kuratelou jeho SMERU dlhodobo bohatli sú dnes takí bohatí, že môžu žiť v najdrahších a v najluxusnejších destináciách sveta. Aký má pocit tento sociálny ľudomil z toho, keď vie, že tisíce jeho spoluobčanov musí preč od svojich rodín, aby v cudzine zarábali na živobytie, čo hovoria na adresu kráľa internetu státisíce chudobných, tisíce okradnutých, ktorým jeho SMER sľuboval hory-doly, aby z toho nič nesplnil?

Myslíte si, že tí všetci, ktorí doteraz liezli do zadnej časti Ficovi, teraz sa chcú mojkať s Pellem, dokážu zmeniť SMER? Odpovedzte si každý sám.