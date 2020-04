Bude sa na Súmračnej vyučovať Korán?

Zle jazyky hovoria, že jeden z pilierov budovania sociálneho štátu R. Kaliňák je v Dubaji spolu s pánom z Nitry, ktovie prečo práve Dubaj?

Možno rozmýšľajú, čo s poctivo zarobenými peniazmi, či sa nepustia do učenia Koránu, aby tak mohli konvertovať za moslimov vediac, že moslimská krajina nevydáva svojich na trestné stíhanie do iných štátov, alebo pôjdu do súboja s arabskými šejkami a postavia ešte vyšší, širší mrakodrap ako ten, čo stojí. Nebola by to zlá myšlienka, veď do takého mrakodrapu by mohli na oslavu MDŽ navoziť dôchodkyne z celého Slovenka, niektoré poschodia by mohli slúžiť, ako domov sociálnych služieb a tak ukazovať v praxi výhody sociálneho štátu. Všetko by tak mali pod jednou strechou, podobne ako niekedy Prior. Za šéfa takého veľkého mrakodrapu by mohli menovať zatiaľ na Slovensku sa zdržiavajúceho R. Fica. Ešte nedávno sa SMER chváli, že Slovensko zanecháva vo vynikajúcom stave, podľa nich je miliarda sem, miliarda tam! No a čo? Vyzerá, že ďakovné reči za skvelú odvedenú prácu pre nominantov SMERU budú naberať na intenzite. Po ďakovačke Monike prichádza na radu Kajetán z hmotných rezerv a zápasník sumo z platobnej agentúry a ktovie kto ešte. Je v tejto súvislosti zaujímavé, že Monika, i Kajetán boli kandidáti na sudcu Ústavného súdu, ale aj R. Fico sa mihol medzi kandidátmi na sudcu Ústavného súdu.

Kto prípadne bude ďakovať jemu?