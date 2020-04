Fico a Programové vyhlásenie vlády.

Až teraz zisťujeme o akých géniov sme prišli, keď sme spoločne odstavili SMER SD od štátneho válova.

Vyzerá, že film Sviňa s jeho protagonistami by nezničil ani africký mor, taká je ich túžba po moci. SMER a jeho predstavitelia sa správajú, ako ohrdnutá nevesta, ktorá bola už naštelovaná na búrlivú svadobnú noc a zrazu ostali prázdne svadobné stoly, prehýbajúce sa predtým od koláčov, jedla a pitia. Nevesta našla v posteli len potrundženého ženícha, ktorý tára o psychopatovi, podvodníkoch tak nesúvisle, že nikto nevie, či má na mysli svojich, alebo niekoho iného. Zrejme si stále myslí, že je bordelmama a stačí vymeniť dievčatá a bordel bude ďalej fungovať. SMER sa teraz tvári, ako partia jednotných zajacov, ale uvidíme, keď sa medzi nich strelí, či sa nerozutekajú, každý chrániac svoju kožu. Nejaké zajace sa už aj bez strieľania dali na útek. 12 rokov budovania falošného sociálneho štátu, keď chudoba bola ešte chudobnejšia, a bohatí ešte bohatší, sa Slovensko ich zásluhou stalo jednou z najskorumpovanejších krajín na svete, nerobilo nám problém pomáhať Vietnamcom, kto vie za akú protislužbu, dokázali sme prerobiť za štátne peniaze oceliara na doktora, a mnohí sa stali vedcami aj keď sami netušili, že sú nimi. Nebolo im treba na to školy, stačilo im krytie štátostrany a prehlásiť sa za nášho človeka, ktorý sa vedel s lupom podeliť. Po vzore sociálnych demokratov z Maďarska klamali ráno, na obed, poobede, večer a rozšírili to aj o zvarkovaciu noc. Keď už koronavírus silno búchal na dvere Slovenska a sklady so zdravotníckymi potrebami boli prázdne, tvárili sa, že všetko majú pod kontrolou a otázka peňazí do budúcna bola pre nich len – No a čo! Títo pajáci hovoria, že Programové vyhlásenia vlády je budovanie policajného štátu, zrejme majú strach, že polícia začne otvárať svoje šuflíky, ktoré boli doteraz chránene, lebo – Náš človek. Ale čo bude s vami, keď z generálnej prokuratúry zmizne váš človek to nikto zatiaľ ani netuší.

Aj o Švajčiarsku sa hovorí, že je to policajný štát, je zaujímavé, že to Švajčiarom nevadí, myslíte si, že by vadil Slovákom?