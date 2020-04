Fico, Pellegrini, Raši ..., že vás hanba nefackuje!!

Tlačovky a videa niekdajšej štátostrany majú v sebe všetky znaky urazenej pýchy z prehratých volieb.

R. Fico pred nimi pyšne vyhlasoval, že SMER ide znova vyhrať voľby a na bilbordoch to dávali jasne najavo, že na Slovensku je len jeden premiér. Že ich porazil poloblázon, či šašo z Trnavy, ako ho zvyčajne volali, bol pre nich taký šok, ako keby dostali K.O. od samotného Klička a nevedia sa z toho doteraz spamätať. Ešte stále ležia v mrákotách na podlahe ringu a ich sekundanti im našepkávajú, že akí sú jedineční, že sú najlepší na svete, že národ chodí za nimi na znak smútku so zahalenými tvárami. Preto teraz môžu tárať, že Slovensko zanechali vo vynikajúcom stave. Chceli ďalej vládnuť so svojim jedinečným premiérom, prečo neukážu, aké mali plány, ako aj v čase pandémie udržať vysoký hospodársky rast a nízku nezamestnanosť a z kade na to vziať peniaze. Rozprávka o múdrom Róbertovi, prste v nose a miliónoch patrí skôr do úst Osmijankovi, ako reálnemu politikovi. Ich hlavný úhlavný nepriateľ je na Úrade vlády aj s cestou pár dní, preto ich vyjadrenia na adresu I. Matoviča pripomínajú kopanie koňa, ktorý zle preskočil Taxisovu prekážku na Veľkej pardubickej. Títo páni stihli za veľmi krátky čas zabudnúť na zdúchnutého pána z Nitry, ktorý sa neuveriteľne nabalil pod ich kuratelou, koľko im kvaplo z dedičstva po nebohom P. Paškovi, čo je s diaľnicou do Košíc, o mýte za diaľnice, v čom spočívala skvela práce Moniky Jankovskej, ako to bolo s peniazmi v alobale od baníkov a či skvelo opálený p. Raši chce zapadnúť medzi svojich obdivovateľov z Luníka IX a mnoho ďalších káuz, ktorými preslávili svoje vládnutie.

Kličkove K.O. malo povesť kladiva, že by im jedno K.O. bolo málo? Uvidíme.