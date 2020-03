Nová „Palculienka“ s jamkami?!

Zázračný palec niekdajšej nositeľky svedomia smeráckych poslancov pani Laššakovej, známej tiež ako Palculienky, ktorá svojim palcom určovala chod hlasovania, našiel svojho pokračovateľa v bývalom premiérovi Pellem.

Ten teraz prevzal zodpovednú povinnosť ukazovať asi svojim pologramotným kolegom, ako hlasovať, lebo sami to zrejme dostatočne nevedia, aj keď mnohí sú dinosaurami parlamentu. Smeráci sa boja, že nám budú monitorovať mobily, myslíme si, že nám, ktorí nemáme alebo nechceme mať nič na rováši je to jedno, keď nechceme, aby o nás nič nikto nevedel stačí, že mobily hodíme do Dunaja a budeme chodiť bez nich. Nikto nemohol byť viac prezieravý, ako odchádzajúca vládna garnitúra, ktorá za štátne peniaze nakupovala testy na koronavírus, ktoré pomôžu akurát ľuďom na márach! Rozhadzovačnosť, ale nie zo svojho, v sebe nezaprel ani bývalý a veľmi skúsený Pellegrini, keď vyprázdňoval premiérsku kasu spôsobom svojho vzoru, prvého sociálneho demokrata Juraja Jánošika – Od buka , do buka! - Čo už na to povedať?

Nestačí nám koronavírus, politické ega musia namiesto zakopávania vojnových sekier tie vo veľkom vykopávať. Uvidíme, kto nakoniec skončí bez hlavy!