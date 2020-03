Bude to drahé! No a čo.

Pamätný výrok - Vyhraj voľby a môžeš všetko! – našiel svojich následníkov, ktorí nezapreli v sebe sociálne cítenie.

Ministerka vnútra D. Saková sa spolu s P. Pellegrinim a P. Paškom zapíšu do dejín našej politiky, ako papaláši najhrubšieho zrna, ktorým nie je nič sväté a svoju pýchu sa nehanbili ani verejne prezentovať. D. Saková, ako trojka na kandidátke SMERU vidí celý problém Slovenska svojimi sociálnymi očami, ako malichernosť. Podľa nej je zrejme všetko, len no a čo? Tak sa správa pani ministerka aj v súkromí, pri kupovaní trebars kabelky, ktorá stojí 3000 EUR? Možno, že áno, veď to nakoniec neplatí zo svojich peňazí, ale z peňazí nás všetkých, ktorí sa jej na kabelku skladáme. Pani ministerke je zrejme jedno aj to, koľko ľudí sa pre nedostatok rúšok zbytočne nakazí či nebodaj zomrie, len preto, že rúška neboli včas k dispozícii občanom vinou aj tých, ktorí sa doteraz predvádzali na tlačovkách a bolo im jedno, koľko to bude stáť. No a čo! Možno aj tak si myslí pani ministerka majúca v svojej kabelke nejaké rúška. Niektorí virológovia tvrdia, že rúška môžu mať až 90% úspechu proti vírusu. Slováci ukázali pani ministerke, že aj bez jej čakania na lietadlo z Číny si dokážu navzájom pomôcť sami, mnohí po nociach šijú a rozdávajú rúška zadarmo a ukazujú našim politikom, že človečina v našom národe ešte nevymrela.

Že už pani ministerka končí? No a čo!