Pellegriniho väzenské rúška!

To bolo sebavedomia, to bolo hrdosti, to bolo superlatívov na svoje vládnutie, keď naša ekonomika šľapala na plné obrátky, tak vládni predstavitelia na tlačovkách o hospodárskom raste hovorili, ako o svojom úspechu a práci.

Dnes, keď aj na Slovensko zavítal koronavírus a ohrozuje obyvateľstvo, zisťujeme, že tí, ktorí nám doteraz vládli nevedia v dostatočnom množstve zabezpečiť ani ochranné rúška. Tie chýbajú nie len pre obyvateľov, ktorí by mali záujem si rúškami chrániť svoje zdravie, ale chýbajú aj v nemocniciach a zdravotných zariadeniach. Zdá sa, že našich vládnych predstaviteľov prekvapil koronavírus podobne, ako cestárov, keď v zime napadne sneh. Keby chýbali len rúška, ale v nemocniciach chýbajú okrem sestier a lekárov aj základne dezinfekčné prostriedky, ktoré sú potrebné na likvidáciu vírusu. Vírus dnes donaha vyzliekol tých, ktorí nás doteraz presviedčali o tom, akí sú oni skúsení a aké sú dôležité pre krajinu ich skúsenosti. Je pravda, že sú skúsení, ale najmä v tom, ako manipulovať so štátnymi zákazkami, ako ich posúvať svojim ľuďom, kopa z vašich ľudí nerobila nič iné, len dávala pozor, aby eurofondy dostávali vami vyvolení, ale medzi ich najdôležitejšie povinnosti patrilo z jednotlivých štátnych zákaziek a eurofondov vyzbierať percentá a spravodlivo ich deliť. To bol váš najväčší vklad do spravodlivosti, ktorá bola len pre niektorých, ako to máme v dnešných časoch možnosť sledovať.

Ale ak máte ísť do súboja s vírusom, tak ste pokakaní a chcete, aby vás z vašej neschopnosti vytiahli väzni. Chcete vlastnú neschopnosť hodiť na tých, ktorí už sedia.

Nebolo by treba aj vám oddychovať?