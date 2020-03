Majú mať v SMERE strach zo štvorkoalície?

P. Pellegrini sa na margo rodiacej sa koalície vyjadril veľmi skepticky a predpovedá jej skorý koniec, lebo ešte stále v sebe živí nádej, že sa tak môže so svojimi kumpánmi vyhnúť zodpovednosti.

Ako keby zabudol, že v akej spoločnosti sa roky pohyboval, čo za ľudí aj svojim vplyvom chránil. Zabudol, že títo ľudia vymysleli – Vyhraj voľby, môžeš všetko -, že škandál striedal škandál, že za jeho vlády sa spravodlivosť kupovala, že systém, ktorý vytvorili pyšne volali sociálny štát, ktorý mal od neho ďalej, ako je cesta na Mesiac, že naše deti podporovali almužnami, dôchodcovia majú namiesto dôchodku žobračenku, ktorá im nedovoľuje prežiť dôstojnú starobu a nie raz musia rozmýšľať, či si kúpia lieky, alebo chlieb. Zbožné želanie SMERU je, aby koalícia čím skôr skončila, lebo potom policajné šuflíky zostanú naďalej zatvorené, ostane tajomstvom, ako zázračne zbohatli vládni straníci, banícke peniaze sa budú môcť naďalej baliť do alobalu, aby sa im cestou do správnych vrecká nič nestalo. Kočner a jeho napodobneniny, ktoré boli na súdoch, prokuratúre a polícii mohli ďalej beztrestne vyciciavať štátne peniaze a opičky si mohli ďalej užívať. Nie len preto môžu mať obavy a strach z koalície niekedy v najsilnejšej strane. Líder OĽANO bol pre nich doteraz len polobláznom, či šašom, ktorý teraz bude mať určite záujem sa im riadne pozrieť na prsty.

Pána Pellegriniho a celú doterajšiu vládnu koalíciu by mala teraz za to, že prehrali s bláznom, či šašom hanba fackovať od rana do večera a nie hneď začať intrigovať.