SMER porazilo vrece zemiakov a aj šašo z Trnavy!

Mnohí si pamätajú, ako sa R. Fico posmešne vyjadril o súperovi smeráckeho kandidáta na župana BB kraja a hovoril, že Kotlebu porazí aj vrece zemiakov.

Nakoniec vrece zemiakov na porazenie smeráckeho kandidáta ani nebolo treba, aby ten odišiel s dlhým nosom. Ak by bol mal v minulosti R. Fico akékoľvek strašné sny, mohli sa mu zjavovať kadejaké myši, alebo že už nie je premiér, mohli ho tie strašné sny spoteného zobúdzať, ale určite nemal ani jeden taký, že ho môže a jeho SMER poraziť vo voľbách I. Matovič, ktorého on volal polobláznom, či šašom z Trnavy. V sobotu v noci sa na Súmračnú zniesol ozajstný súmrak, coca – colu v ruke, ako oslavný nápoj vymenila smerácka partia za iný americký nápoj, ktorý indiáni volali ohnivá voda. Zrejme tá bola na príčine, že inak zhovorčivý R. Fico sa po oznámení výsledkov volieb rýchlo zo Súmračnej zdekoval, možno k medveďom tak, ako to niekedy robil V. Mečiar. Voľby Slovensku priniesli nádej, že zmena je blízko. Futbalová Trnavy za čias Tóni-Báčiho napĺňala štadión divákmi, kde okrem Silenzia a báječného futbalu znelo aj mohutné - Trnava do teho!

Dnes nie len Trnava, ale celé Slovensko fandí Trnave, aby sa nádej na lepšiu krajinu stala skutočnosťou.

Držíme palce!