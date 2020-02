Páni, máme vás i toho dosť!

Predvolebné diskusie v televízii, či inde nás presviedčajú, že politici nás občanov berú len ako stáda oviec, ktorým stačí raz za štyri roky ťahať pod nosom medové motúzy, aby sme ich znova volili.

Medové laná nám ťahajú popod nosy hlavne tí, ktorí v našej krajine vládnu už 30 rokov a svoje sľuby im zväčša ostávajú len v ústach alebo na papieri. Keď sa im nejakým zázrakom podarí splniť nejaký nepodstatný sľub pre život občanov, tak sú o tom schopní básniť a presviedčať nás, ako im na nás záleží. Pri sledovaní predvolebného gulášu máme dojem, že žijeme v raji, alebo sme tesne pred jeho dverami. Z počúvania toľkých sľubov sa môže zdať, že väčšine Slovákom narástli somárske uši a politici nás preto vidia, ako somárov, s ktorými si môžu robiť čo chcú, čo oni 100% dodržujú. Pozeráme sa ako somári na to, ako drancujú naše lesy a o zodpovednej zmene k prírode hovoria najmä tí, ktorí ju rúbu najviac. Ani somári by netolerovali to, aby ich gazdovia kŕmili odpadom, tak ako to robia naši gazdovia s nami. Naše obchody sú plné nekvalitných potravín a to napriek tomu, že keď nás aj pokladajú za somárov, boli sme v minulosti schopní a určite aj teraz sme, dopestovať kvalitné potraviny, mäso, mlieko atď.. Za 30 rokov sme dokázali vyplieniť naše maštale, zaburiniť pôdu a nikto z doterajších vladárov nebol schopný vytvoriť a naštartovať podmienky pre vznik malých rodinných fariem, kde by si bolo možné kúpiť široký sortiment kvalitných domácich potravín. Vlastných farmárov šikanujeme a miliónmi dotujeme darebákov, ktorí nechcú na pôde nič pestovať a takých si štát hýčka, zrejme preto, že tu dochádza k deleniu lupu. Národ s veľkými somárskymi ušami sa na to len poslušne pozerá a nevadí mu, že z našich polí zmizli zemiaky, zelenina. Kto je na vine? Dnes a boli sme svedkami aj v minulosti, že priestor v médiách, ktoré vo veľkom ovplyvňujú myslenie národa, dostávajú väčšinou najposlušnejší a najneschopnejší z nás.

Myslíme si, že nie len farmári majú toho i vás dosť!