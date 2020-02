Izolujú úrady pre vírus Súmračnú ???

Slovensko a jeho zodpovedné štátne orgány sa v týchto chvíľach musia vážne zaoberať zatiaľ neznámym vírusom,

ktorý už skolil dvoch najvýznamnejších členov vládnej strany a to nie len najsilnejšieho muža krajiny,ale aj nie len jeho šéfa a znemožnil im prednášať oslavné reči na náš život.Musí to byť veľmi zvláštny vírus,až sa nám nechce veriť,že títo dvaja sa hodili na marodku bezdôvodne.Možno je to preto,že jedného z nich M.Černák nenazval chlapom a ten druhý je chlapom až,až keď predvádzal svojich 1000 klikov vojakom.Tento zvláštny vírus,má aj tú drzosť,že si dovolil napadnúť aj vnútro ministra zdravotníctva.Ale čo,keď je to taký vírus,ktorý je len na oko,aby títo dvaja páni nemuseli v predvolebných diskusiách vysvetlovať blahobytný život Slovákov.Pán Krajniak včera v televízii oslovoval vedľa stojaceho R.Fica ako pána,čo sa R.Ficovi nepáčilo,čo bolo,ako keď on sám v NRSR schválne nemenoval poslanca NR.Okrídlená veta-Karma je zdarma!-sa isto pánom ktorí sú zodpovední za stav Slovenska bude pripomínať nie len teraz pred voľbami,ale možno aj po voľbách.Je len na nás,ako dokážeme aj bez vírusu izolovať ľudí,ktorí doteraz sa viac venovali kšeftom ako občanom.