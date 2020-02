Erik aj Tomáš: SMER-SD my nie sme zločinci!!!

Hlavný stranícky ideológ SMERU-SD sa v nedeľu na Markíze ostro ohradil voči slovám L. Nicholsonovej, ktorá vládnu stranu nazvala organizovanou zločineckou skupinou.

Spomenul aj, že SMER-SD má 15 000 členov, že najmä tí sú urazení, keď ich niekto tak volá. Títo členovia slúžia vládnej strane väčšinou len ako komparz pri rôznych straníckych akciách a môžno tu i tam sa im okrem straníckeho odznačika a chlebíčka ujde aj nejaká omrvinka. Preto len omrvinka, lebo isto tých 15 000 členov SMERU-SD nebýva v rozkošnej niekoľko miliónovej vile na Azúrovom pobreží Francúzka, určite tých 15 000 členov nie sú opičkami, ktoré rozhodujú o miliónoch, určite nie všetci sa maznajú s Alenkami, nie všetci rozhodujú o miliónových štátnych zákazkách, z ktorých nie malá časť končí v bezodných vreckách ich šéfov, nie všetci vlastnia hotely a rôzne nehnuteľnosti po celom svete a nie všetci majú zaručenú beztrestnosť. Mnohí z týchto členov majú radšej kozy, ako nože a ktovie, či aj medzi nimi neboli takí, ktorí sa museli pobrať predčasne na druhý svet. Pán Tomáš aj Erik, označenie zločinci vám možno právom prináleží už len preto, ako ste bezcharakterne oklamali klientov nebankoviek, ako ste oklamali Slovensko, že v roku 2010 bude dokončená diaľnica z KE do BA, ako ste oklamali ľudí, ktorí pracovali na diaľniciach pre vášho mecenáša a aj nemecký súd vám nastavil zrkadlo, ako to bolo s Vietnamcom, ako ste nechali odísť státisíce ľudí zo Slovenska, ako nechávate zomierať našich starkých, ako nás kŕmite s kadejakým odpadom a sami si napchávate svoje gágory kvalitnými zahraničnými potravinami. Hovoríte, že nie ste zločinci, ale jeden z najväčších zločincov Slovenska píše vášmu premiérovi, aby sa mu do Leopoldovskej väznice ospravedlnil, píše že premiér nie je chlap!

Vážený pán Tomáš aj Erik, keď teda nie ste ani zločinci, váš šéf nie je ani chlap, tak preboha, čo ste v skutočnosti???

Lebo vy ste len obyčajný ozembuch, ktorý sa predvádza na MDŽ a v skutočnosti pred celým Slovenskom ponižuje ženu fotomontážnymi fotkami! Fuj!!