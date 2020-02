Pán Pellegríni, aj Počiatek chodí k zubárovi na Slovensko?

Pán premiér určite lepšie pozná zvyky pána Počiatka, ako bežní Slováci, ktorí mu umožnili si zarobiť na vilu na jednom z najvychytenejších miest Francúzka.

Predstava pána premiéra je asi taká, že keď Počiatka rozbolí zub, tak ten si rýchlo objedná lietadlo, aby mohol zájsť k zubárovi na pohotovosť niekde na Slovensku. Isto komická predstava, ako sú aj komické reči premiéra na Slovákov žijúcich a zvyčajne pracujúcich v zahraničí a to najmä preto, že ich tam vyhnala politika všetkých doterajších vlád a aj SMERU-SD, ktorej on je predstaviteľom. Preto ako komedianti pôsobia spolu s pani ministerkou vnútra, odetou v slušivom Kaliňakovom kabáte, keď sa vyjadrujú o Slovákoch pracujúcich v zahraničí a ich túžbe voliť. Drvivá väčšina Slovákov neodišla do zahraničia z rozmaru, ale len preto, že ich k tomu prinútila politika doterajších vlád a ich neschopnosť vytvoriť pre svojich občanov miesto pre dôstojný život. Všetci o tom vieme, aké platy sú na Slovensku, len o tom nevedia tí, ktorí teraz tárajú na predvolebných mítingoch a žijú si vo svojej bubline, cez ktorú nevidia reálny svet. Slováci vidia v zahraničí a môžu porovnávať ceny základných životných potrieb, ktoré sú na Slovensku mnoho ráz vyššie, vedia si porovnávať rôzne sociálne výhody pre deti a dôchodcov, ale zároveň vidia, že tam politici nehovoria, že je to sociálny štát, vidia aj to, že akým tempom sa tam stavajú cesty a štadióny, ktoré sú v porovnaní s cenami u nás porovnateľné, keď nie nižšie. Pán premiér s pani ministerkou by mali prestať byť komediantmi, ale oveľa viac sa starať o to, v akých vreckách končia milióny z našich daní, prečo musíme jesť my a naše deti nekvalitné potraviny, prečo doteraz necítili potrebu sa starať o to, ako žijú a predovšetkým z čoho naši dôchodcovia, prečo doteraz cítili potrebu zvýšiť detské prídavky o smiešnych pár centov a zrazu pred voľbami idú zvýšiť tieto prídavky o 100%, ktoré sú aj tak v porovnaní so zahraničím len smiešnym pokusom o prídavok na dieťa.

Nestačíme si mnohí odpľúvať!