PÁNI,NAJLEPŠIE VÁM IDE DRÍSTANIE !!

To už nie sú niekedy ani krčmové reči,ale obyčajné drísty,ktorými sa politici snažia teraz oklamať verejnosť.

Vezmime si takého nádejného vajdu z Košického Luníka 9 a dnešného podpredsedu vlády pána Rašiho,čo sa ten za svoj politický život nadrístal.Jeho úrad nás presviedča cez niektoré miliónmi zaplatené reklamy v médiách,ako nám šetrí milióny,ako nám šetrí svojimi činmi dnes už možno stámilióny hodín,ale ak sa občan obráti so svojimi potrebami na štát,tak zistí,že byrokracia,ktorá je na úradoch,nám nešetrí naše nervy a v štáte,v ktorom sa podľa reklamy báječne žije,vládne neprehľadná džungľa zákonov,nie raz vzájomne si odporujúcich,ktoré nám všetkým neskutočne znepríjemňujú život.Obrovský počet zákonov,tisíce vyhlášok,poplatkov a bohvie čoho,nás núti sa zamyslieť,či Slovensko spravujú ľudia so zdravím rozumom.Politici sa radi chvália,akí sú skúsení,ale celý život sa živia politikov,na ich nie malé platy im zarábame my a oni na miesto toho aby nám boli za to vďační,nás odmeňujú tak,že sa nám vyhrážajú,sekírujú nás,pokutujú a znepríjemňujú nám život.Páni vy nepoznáte,čo je to vlastnými rukami zarobiť na kúsok chleba,neviete čo to je,keď vám nezaplatia za prácu,neviete čo je to čakať v nemocnici na smrť,len preto,že vám nemá kto zaplatiť operáciu,neviete,čo to je nemať na lieky pre vlastné deti,neviete,čo to je žiť z pár eur na mesiac,neviete čo je to nemať elektrinu,plyn a vodu,vy páni neviete, o našom živote nič,čo všetko musíme vašou zásluhou zjesť,aby sme prežili.Ak by ste o našom živote niečo vedeli,tak by ste pre náš lepší život niečo zmysluplne robili a nielen donekonečna drístali !!!