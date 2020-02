Budú futbalisti zo SNS hrať Champions League??

Superlatívy, ktoré spustila vládna moc na čele s premiérom a ministerkou Lubyovou na oklamanie verejnosti v súvislosti s predraženým národným futbalovým štadiónom, ma navodiť dojem,

že sa na ňom môže hrať aj finále prestížnych európskych pohárov, či finále FIFA. Dôchodkyne z predvolebných vládnych mítingov si zrejme začínajú na finále rezervovať vstupenky, ktoré im vládni zlepenci radi zarezervujú, lebo vedia, že sa na tom štadióne nikdy hrať nebude a tejto vymyslenej pocty sa z nás nikto nedožije. S kapacitou 22 000 divákov sa tento štadión môže nanajvýš uchádzať o finále vládnych politických mítingov, na ktoré sú strany ochotné pozvážať divákov z celého Slovenska. Je zaujímavé, ako veľmi, veľmi po tomto štadióne túži Slovensko a jeho vláda, lebo všetci dobre vedia, ako si elegantne v tomto kšefte namočia zobáky. Niekdajší Ficov rozpočet bol 50 miliónov, dnes sa cena vyšplhala už cez 100 miliónov, troška sa z nej uberie, aby verejnosť presvedčili, že oni sú najlepší gazdovia štátnych peňazí, aby si vzápätí všetci zúčastnení riadne omočili zobáky a nám ukázali dlhý nos.

Oni si to môžu dovoliť sa s nami hrať, lebo dobre vedia, s akým národom majú dočinenia, sme schopní im sami podávať do rúk biče, aby nás riadne zmlátili a oni to s radosťou aj robia. Tak nám treba!