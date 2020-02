Keby boli voľby každý rok ....

.... možno vtedy by sa život bežných ľudí zmenil k lepšiemu.Voľby každé 4 roky nepriniesli zlepšenie nášho života a predvolebné sľuby za 4 roky vyšumeli do prázdna.

Doterajšie voľby priniesli toľko sľubov, že keby sa bola splnila len ich malá časť, tak Slovensko má najvyššiu životnú úroveň na svete. Naše školy by chrlili absolventov, ktorí by svojimi vedomosťami posúvali krajinu míľovými krokmi dopredu, nemocnice by poskytovali služby na úrovni interhotelov, lekári by dychtivo čakali na každého jedného pacienta, ktorého treba operovať, alebo liečiť, diaľnice by križovali Slovensko od východu na západ a zo severu na juh, naši dôchodcovia by si chodili po dovolenkách a výletoch a tí, čo by akurát nikde necestovali, by vysedávali po kaviarňach a reštauráciách, naše deti by chodili do krásnych škôl, športovali na nespočetných ihriskách a halách, športová úroveň na Slovensku lámala rekordy a z olympiád by k nám putovali celé sady medailí. Až také sľuby vedia chrliť naši politici, ale to len preto, aby nás oklamali a ťažili z výsledkov volieb oni sami. Aj dnešný predvolebný bilbordový boj nám ukazuje, ako veľmi chcú byť politici pri moci, keď napríklad v Košiciach si vzájomne strhávajú plagáty, prelepujú vlastnými plagátmi ako si to vzájomne ukazujú vládne strany Most-Híd a SMER-SD.

Už 30 rokov sa nechávame opíjať rožkami, nebolo by načím nám vytriezvieť???